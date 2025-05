In un mese scippa e rapina cinque donne e ne investe una sesta | 30enne arrestato a Castellammare

arrestato oggi da polizia e carabinieri. Tra l'ottobre e il novembre del 2024 ha scippato o rapinato 5 donne e ne ha investito una sesta, ferendola. 🔗 L'uomo è statooggi da polizia e carabinieri. Tra l'ottobre e il novembre del 2024 hato oto 5e ne ha investito una, ferendola. 🔗 Fanpage.it

Firenze, rapina al centro estetico: è la quinta in viale Talenti in un mese - Firenze, 8 aprile 2025 - Un boom di rapine intorno a viale Talenti. Sabato pomeriggio l’ultima, sempre nel tardo pomeriggio, come nella maggior parte dei precedenti casi: cinque nel giro di un mese. Stavolta a essere colpito è stato il centro estetico K&NI di via Berlinghieri, sabato alle 18,30. Un uomo è entrato e si è calato un passamontagna sul viso. Nonostante il salone fosse pieno, tra personale e clienti ha fatto capire di avere un coltello in tasca e ha minacciato così le persone presenti, tutte donne. 🔗lanazione.it

Rapina choc a casa della consigliera Angela Galbiati, uno dei malviventi chiede di patteggiare cinque anni - Biassono (Monza Brianza), 11 aprile 2025 - Ha chiesto di patteggiare la pena di 5 anni per la brutale rapina nella notte nel giugno scorso in casa di Angela Galbiati, capogruppo in Consiglio comunale della lista di minoranza Biassono Civica, che ha rischiato di venire soffocata con un cuscino nella sua camera da letto. A concordarlo con la Procura di Monza è stato un cileno 30enne, che è stato identificato dai carabinieri. 🔗ilgiorno.it

Si torna al PalaBigi dopo un mese. Cinque canotte ai tifosi ’donatori’ - Dopo quasi un mese di assenza, la Unahotels torna al PalaBigi per inaugurare un vero e proprio marzo di fuoco che vedrà i biancorossi impegnati in nove gare in un mese, sei delle quali davanti al pubblico amico. Si parte domani alle 20,45 per la sfida contro il Banco di Sardegna Sassari: i biglietti per il match sono in vendita sui canali ufficiali del club, online su Vivaticket e allo stoRE biancorosso in piazza Prampolini, che sarà aperto oggi e domani. 🔗sport.quotidiano.net

