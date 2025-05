In Thunderbolts* i Son Lux hanno provato a cambiare le regole della musica dei film Marvel

© Gqitalia.it - In Thunderbolts* i Son Lux hanno provato a cambiare le regole della musica dei film Marvel Thunderbolts* ha iniziato a cambiare le carte in area Marvel Symphonic Universe. Per capire la portata di questa novità, però bisogna farsi prima una domanda e, a seguire, un paio di ragionamenti.Può la musica costruire infiniti spazi e ambientazioni tanto da definirne la narrazione? È stata la sfida che i Son Lux hanno abbracciato per il loro primo lavoro nel mondo delle colonne sonore, immergendosi pienamente nell’utopia cinematografica dei Daniels per Everything Everywhere All At Once. Costruendo il mondo sensoriale, drammatico e parodistico di Evelyn Wang, proprietaria di una lavanderia a gettoni catapultata inaspettatamente nel proprio multiverso di vite mancate, hanno dato prova di sapere letteralmente manovrare e modellare molteplici tecniche compositive, capaci di guidare perfettamente lo spettatore nel turbinio sonoro che solo un’opera così ricca di generi e ambientazioni avrebbe saputo fare. 🔗 La presenza di un nuovo team al lavoro sulla colonna sonora diha iniziato ale carte in areaSymphonic Universe. Per capire la portata di questa novità, però bisogna farsi prima una domanda e, a seguire, un paio di ragionamenti.Può lacostruire infiniti spazi e ambientazioni tanto da definirne la narrazione? È stata la sfida che i Son Luxabbracciato per il loro primo lavoro nel mondo delle colonne sonore, immergendosi pienamente nell’utopia cinematografica dei Daniels per Everything Everywhere All At Once. Costruendo il mondo sensoriale, drammatico e parodistico di Evelyn Wang, proprietaria di una lavanderia a gettoni catapultata inaspettatamente nel proprio multiverso di vite mancate,dato prova di sapere letteralmente manovrare e more molteplici tecniche compositive, capaci di guidare perfettamente lo spettatore nel turbinio sonoro che solo un’opera così ricca di generi e ambientazioni avrebbe saputo fare. 🔗 Gqitalia.it

