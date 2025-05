In provincia di Sondrio due nuove Bandiere verdi di Legambiente

© Sondriotoday.it - In provincia di Sondrio due nuove Bandiere verdi di Legambiente Bandiere verdi" assegnate da Legambiente - e nessuna "bandiera nera".In provincia di SondrioDue di questi riconoscimenti sono stati assegnati ad altrettante realtà della provincia di Sondrio: il premio, infatti, è andato ai promotori del programma. 🔗 In Lombardia quest’anno sono tre le "" assegnate da- e nessuna "bandiera nera".IndiDue di questi riconoscimenti sono stati assegnati ad altrettante realtà delladi: il premio, infatti, è andato ai promotori del programma. 🔗 Sondriotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Due nuove ambulanze per la Croce Rossa di Sondrio - Due nuove ambulanze per la Croce Rossa di Sondrio: la donazione è stata ufficializzata questa mattina in piazza Garibaldi alla presenza dei vertici della stesa Croce Rossa e di molte autorità civili e militari. "Continuiamo oggi - ha commentato il presidente della Cri di Sondrio Mario Nino... 🔗sondriotoday.it

La provincia di Sondrio ha due nuovi "Maestri del lavoro" - Oggi, nella splendida sala “Giuseppe Verdi” del Conservatorio di Milano, si è svolta la cerimonia della consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” assegnate con Decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina... 🔗sondriotoday.it

Corsa in montagna: in provincia di Sondrio due tappe della Coppa Lombardia giovanile - Dopo il successo del 2024, anno d'esordio della manifestazione, il Comitato Regionale Fidal Lombardia riproporrà anche in questa stagione la Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile. L’edizione 2025 seguirà lo stile della precedente, con alcune novità volte a renderla ancora più completa e... 🔗sondriotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

In provincia di Sondrio due nuove Bandiere verdi di Legambiente; La provincia di Sondrio ha due nuovi Maestri del lavoro; Borgonovo e Gianola: due nuovi vicepresidenti per Confapi Lecco Sondrio; Sondrio: calano le aziende in provincia, ma aumentano le imprese straniere. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cinema provincia di Sondrio - Guida alla programmazione dei film in uscita nelle sale cinematografiche di provincia di Sondrio (Sondrio). Trova il cinema più vicino e gli orari dei film della settimana. 🔗mymovies.it

In Provincia di Sondrio da venerdì 2 maggio saranno in pagamento le pensioni del mese - Poste Italiane comunica che in tutti gli 82 uffici postali della provincia di Sondrio le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da venerdì 2. Dal 2 maggio Sempre a partire da vener ... 🔗msn.com

Anziano 90enne spara ai vicini "troppo rumorosi" poi temendo di averli uccisi si suicida - Tutto pare sia scaturito da una discussione innescata dai rumori provenienti da alcuni lavori di ristrutturazione ... 🔗today.it