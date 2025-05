In memoria di Giulia Tramontano e Thiago un viaggio nel dolore | La tua bellezza distrutta da mani violente non smetterò mai di cercarti

Senago (Milano) – "Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo, e scrivendo un libro per te". La scrittura come atto liberatorio, le pagine come spazio di elaborazione emotiva, il libro per onorare la memoria di Giulia e di Thiago e condividere con il lettore una promessa, quella contenuta nel titolo, "Non smetterò mai di cercarti". Nel giorno in cui Giulia Tramontano avrebbe spento 31 candeline, la sorella Chiara con una storia su Instagram annuncia l'uscita il 13 maggio del suo libro dedicato alla 29enne incinta al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado lo scorso 25 novembre dalla Corte d'Assise di Milano (ha fatto ricorso in Appello).

«Alessandro Impagnatiello ha premeditato l’omicidio per quasi 6 mesi. Giulia Tramontano ha capito che moriva anche suo figlio Thiago» - Alessandro Impagnatiello ha premeditato l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano per «quasi 6 mesi». A metterlo nero su bianco i giudici della Corte d’Assise nelle motivazioni della condanna all’ergastolo dell’ex barman, sottolineando che l’idea di uccidere la compagna risalirebbe già al dicembre prima. Quanto accaduto il 27 maggio 2023, quando ha colpito Giulia con 37 coltellate, dopo che lei e la donna con cui aveva una relazione parallela si erano incontrate, «ha determinato una svolta». 🔗open.online

Terni, il libro ‘Due meno due. Una storia di amicizia e rinascita’: “Dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano” - Il caffè letterario della Biblioteca comunale – venerdì 21 febbraio (ore 17) ospiterà la presentazione del romanzo ‘Due meno due. Una storia di amicizia e rinascita’ a cura di Alessandra D’Egidio. L’autrice dialogherà sulle principali tematiche proposte, insieme a Francesca Olivieri ed alla... 🔗ternitoday.it

Impagnatiello ha premeditato l'omicidio di Giulia Tramontano per 6 mesi - Alessandro Impagnatiello ha premeditato l'omicidio della sua compagna Giulia Tramontano, incinta del loro bambino, per quasi sei mesi. Questa la "tranquillizzante certezza" acquisita dai giudici di Milano che lo scorso 25 novembre hanno inflitto la condanna - primo grado - all'ergastolo per... 🔗milanotoday.it

A Giulia, la sorella uccisa. Un viaggio nel dolore: "Non smetterò di cercarti" - La giovane incinta ammazzata, il 13 maggio esce il libro di Chiara Tramontano. Il racconto si chiude con una lettera per la nipotina che si chiama come lei. 🔗quotidiano.net

La sorella di Giulia Tramontano le dedica un libro: “Mi sono messa a nudo per te” - BOLOGNA – Un libro in cui mettere tutti i pensieri che in questi due anni hanno accompagnato la sofferenza di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa incinta a sette mesi dal suo compagno Alessan ... 🔗dire.it

Chiara Tramontano ha scritto un libro per sua sorella Giulia: "Avrei voluto salvarti" - Lo scritto, edito da Cairo, uscirà il prossimo 13 maggio. Cara Giulia, oggi sarebbe stato il tuo compleanno", ha scritto Chiara nel post che presenta l'opera ... 🔗milanotoday.it