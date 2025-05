In due sequestrano un minore L' odio razziale dietro il rapimento lampo

© Romatoday.it - In due sequestrano un minore. L'odio razziale dietro il rapimento lampo I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Colleferro hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari con controllo elettronico nei confronti di due uomini, di 32 e 26 anni, rispettivamente residenti a Roma e Montelanico. I due sono gravemente indiziati del reato di. 🔗 Romatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Omicidio Willy Monteiro, attesa la decisione sull’ergastolo ai due fratelli Bianchi: “Non siamo mostri, questo odio non lo meritiamo” - I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza nel processo d’Appello bis per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. Sul banco degli imputati ci sono i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, già condannati all’ergastolo in primo grado, poi a 24 anni in Appello. 🔗thesocialpost.it

Minore rapinato. Arrestati due diciottenni - Diciottenni in trasferta a Cesena rapinano un coetaneo e fuggono, ma vengono rintracciati dai carabinieri e arrestati. Sono giovanissimi, appena maggiorenni, i due ragazzi residenti in provincia di Lodi, arrestati dal nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Cesena, con l’accusa di rapina aggravata. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, da parte dell’Arma romagnola, che ha raccolto la denuncia della vittima e indaga sull’accaduto, i due amici avrebbero bloccato e rapinato un ragazzo, portandogli via una banconota da 50 euro e fuggendo indisturbati. 🔗ilgiorno.it

L’accusa per i due:. Omicidio aggravato dalla minore difesa - L’accusa nei confronti di Francesco De Simone, 25 anni, di fatto senza fissa dimora, e il complice Mario Vetere, 24 anni, origini polacche, con residenza a Monza Brianza è di omicidio aggravato dalla minorata difesa, dal nesso teleologico (ovvero per aver ucciso Muttoni compiendo un altro reato, la rapina: aggravante, questa, che prevede una condanna all’ergastolo), dall’aver agito in più persone e dall’utilizzo dell’arma, la pistola scacciacani. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

In due sequestrano un minore. L'odio razziale dietro il rapimento lampo; Colleferro: arrestati 2 uomini per sequestro persona aggravato da odio razziale. La vittima è un minore di origini rom; Sequestrano un ragazzo rom, dopo 8 mesi arriva la condanna e finiscono agli arresti domiciliari; Operazione contro le baby gang su tutto il territorio nazionale: 73 arresti, inclusi minori, coinvolta anche la città di Bari. 🔗Approfondimenti da altre fonti

In due sequestrano un minore. L'odio razziale dietro il rapimento lampo - A fermare i due, la famiglia del minore che li ha inseguiti per due chilometri, allertando i carabinieri ... 🔗romatoday.it

Sequestrano un minore di origine rom: arrestati due uomini - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno dato esecuzione a una ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, con controllo elettronico, per due uomini, di ... 🔗ciociariaoggi.it

Sequestrata e chiusa in camera con la figlia minore per due giorni: denunciato compagno e ‘suoceri’ - Lui avrebbe strattonato la compagna, tirandole i capelli fino a farla cadere, per poi colpirla con calci e pugni, prima di chiuderla a chiave in camera per due giorni con la figlia minore ... 🔗ilrestodelcarlino.it