In Comune si pensa alla Regione Giunta Zuccarini e Pd ai ferri corti

"Una manovra vergognosa, portata avanti con le menzogne per garantire risorse che serviranno per mantenere il potere e concretizzare le promesse elettorali". Il sindaco Stefano Zuccarini, nelle sue conclusioni del consiglio comunale aperto sulla manovra fiscale regionale, è andato giù pesante e ha ripercorso la genesi del provvedimento e le polemiche legate alla convocazione dello stesso consiglio comunale "aperto", ai sindacati e alle associazioni di categoria."I dati sono stati smentiti grazie a chi ha occupato il consiglio regionale, che è riuscito a smentire le tesi della maggioranza – afferma il primo cittadino – . Sarebbe stato inaccettabile permettere di farli venire qui a dire ancora menzogne. Noi vogliamo informare i nostri cittadini, non è questo il momento di essere ambigui o teneri".

