In coda dalle 5 del mattino per un Labubu i pupazzetti che costano fino a 700 euro amati dalle star | ecco cosa c’è dietro questo trend

© Ilfattoquotidiano.it - In coda dalle 5 del mattino per un Labubu, i pupazzetti che costano fino a 700 euro amati dalle star: ecco cosa c’è dietro questo trend Labubu, un piccolo pupazzetto peloso, spesso in tutina da coniglietto, con un sorriso sornione, quasi “malefico“, stampato sul muso. È l’ultima mania collettiva esplosa tra i giovanissimi (ma non solo), un accessorio da agganciare a borse, zaini o cellulari che sta mandando in tilt l’unico negozio in Italia che lo vende, lo store ufficiale Pop Mart di Milano. La collezione lanciata venerdì scorso, 25 aprile, è andata sold out in poche ore: in centinaia si sono appostati sul marciapiede già dalle 5 del mattino e c’è chi sui social racconta di aver fatto anche 7 ore di coda, salvo poi tornare a casa a mani vuote. 🔗 Non sono sneaker in edizione limitata, né l’ultimo modello di smartphone. Eppure, per loro, centinaia di ragazzi e ragazze sono disposti a code interminabili, attese che iniziano alle prime luci dell’alba sui marciapiedi di Corso Buenos Aires. L’oggetto del desiderio si chiama, un piccolo pupazzetto peloso, spesso in tutina da coniglietto, con un sorriso sornione, quasi “malefico“, stampato sul muso. È l’ultima mania collettiva esplosa tra i giovanissimi (ma non solo), un accessorio da agganciare a borse, zaini o cellulari che sta mandando in tilt l’unico negozio in Italia che lo vende, lo store ufficiale Pop Mart di Milano. La collezione lanciata venerdì scorso, 25 aprile, è andata sold out in poche ore: in centinaia si sono appostati sul marciapiede già5 dele c’è chi sui social racconta di aver fatto anche 7 ore di, salvo poi tornare a casa a mani vuote. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Funerali di Papa Francesco, Piazza San Pietro gremita già dalle 7 del mattino: in coda migliaia di persone - Migliaia di fedeli appena riaperta Piazza San Pietro hanno cominciato ad affluire in Piazza per i funerali di Papa Francesco. Sono tanti i ragazzi presenti, che erano venuti a Roma per il loro Giubileo con i loro educatori. Ci sono famiglie, gruppi di religiosi e religiose, parrocchie. I varchi hanno aperto alle 5.30. Strette le misure di sicurezza e i controlli. L'articolo Funerali di Papa Francesco, Piazza San Pietro gremita già dalle 7 del mattino: in coda migliaia di persone proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali Papa Francesco, fedeli in coda già alle 5 del mattino - Lunghe code di fedeli, pellegrini, gente comune nella Capitale in vista dei funerali di Papa Francesco oggi, 26 aprile, alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Quando la città stava ancora dormendo, con il buio, le persone hanno iniziato ad accalcarsi in Vaticano. 🔗lapresse.it

Papa Francesco, la lunga coda di fedeli a San Pietro già dalle 7 del mattino - Continua incessante l’afflusso di fedeli verso San Pietro in Vaticano per rendere l’ultimo saluto a Papa Francesco. Alle 7.21 la fila per entrare nella Basilica e tributare l’ultimo omaggio a Bergoglio partiva dal lato dell’ingresso dei Musei Vaticani. Sarà possibile rendere l’ultimo omaggio alla salma del Pontefice fino alle 19 quando poi la Basilica sarà chiusa. Alle 20 ci sarà il rito della chiusura della bara. 🔗lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

In coda dalle 5 del mattino per un Labubu, i pupazzetti che costano fino a 700 euro amati dalle star: ecco…; «Sono stupide e bruttine, ma ci piacciono»: cosa sono le Labubu e perché per comprarle ci sono ore di coda; «Sono stupide e bruttine, ma ci piacciono»: cosa sono le Labubu e perché per comprarle ci sono ore di coda; «Sono stupide e bruttine, ma ci piacciono»: cosa sono le Labubu e perché per comprarle ci sono ore di coda. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sette ore in coda per il pupazzetto che piace alle star: a Milano esplode la “Labubu mania” - Le file nell’unico negozio Pop Mart in Italia, in corso Buenos Aires. I pupazzetti cinesi sono ormai diventati virali ... 🔗milano.repubblica.it

«Sono stupide e bruttine, ma ci piacciono»: cosa sono le Labubu e perché per comprarle ci sono ore di coda - Venticinque aprile, Milano, corso Buenos Aires: proprio al fondo del corso, verso il centro della città, è atteso verso mezzogiorno il concentrarsi del corteo per la festa della Liberazione. Ci andran ... 🔗msn.com

Le folli code per i Labubu, pupazzi da 300 euro diventati virali - Una mania che spopola sui social, tra caccia al pezzo raro e video di "unboxing" da milioni di visualizzazioni. Per le collezioni fuori mercato i prezzi possono raggiungere anche gli 800 euro su Vinte ... 🔗today.it