In 21 lavoravano in nero in un agriturismo il Primo Maggio

La Guardia di finanza di Nola lo scorso Primo Maggio, durante controlli in un agriturismo con ristorazione, ha individuato 21 lavoratori "in nero", dipendenti non regolarmente assunti e privi di tutele retributive, previdenziali e assistenziali. Nei confronti dell'impresa, le Fiamme Gialle hanno avanzato, alla Direzione dell'Ispettorato territoriale del Lavoro, la proposta di sospensione dell'attività.

Lavoro nero, maxi operazione della Guardia di Finanza a Nola: scoperti 21 lavoratori irregolari in un agriturismo - .Nel giorno simbolicamente dedicato ai diritti dei lavoratori, il Gruppo della Guardia di Finanza di Nola ha eseguito un controllo presso un agriturismo con ristorazione a Nola, scoprendo 21 lavoratori in nero, tutti impiegati senza regolare contratto. I dipendenti risultavano privi di qualsiasi tutela retributiva, previdenziale e assistenziale. Lavoro nero, maxi operazione della Guardia di […] L'articolo Lavoro nero, maxi operazione della Guardia di Finanza a Nola: scoperti 21 lavoratori irregolari in un agriturismo sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Blitz in un agriturismo nel Nolano durante la Festa dei Lavoratori: scoperti 21 dipendenti in nero - Lo scorso 1° maggio la Guardia di Finanza ha controllato un agriturismo nel Nolano, scoprendo 21 lavoratori senza contratto. Per l'attività è stata proposta la sospensione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

