Impianto Edison scatta il pressing sul sindaco

© Ilrestodelcarlino.it - Impianto Edison, scatta il pressing sul sindaco sindaco "può o deve farsi sentire anche in merito alla tutela della salute perché lo prevede la norma. Non azionare questa prerogativa, percorribile o addirittura opportuna allo stato attuale dell’iter autorizzativo in corso, sarebbe solo una scelta personale o politica, non dovuta, che può rischiare di favorire l’insediamento dell’Impianto". E l’Impianto cui si fa riferimento è quello proposto da Edison. Lo ha scritto ieri in una nota il Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina, chiedendo al primo cittadino Lorenzo Fiordelmondo di esprimersi. La posizione del Comitato segue l’acceso Consiglio comunale dell’altro giorno. Si chiarisce di non voler entrare nella "polemica politica", ma piuttosto si vuole evidenziare "la necessità di sensibilizzare la città, gli Enti e coloro che hanno funzioni determinanti nella procedura in itinere, su come le dichiarate contrarietà all’Impianto dovrebbero ora essere debitamente espresse in sede procedimentale". 🔗 Il"può o deve farsi sentire anche in merito alla tutela della salute perché lo prevede la norma. Non azionare questa prerogativa, percorribile o addirittura opportuna allo stato attuale dell’iter autorizzativo in corso, sarebbe solo una scelta personale o politica, non dovuta, che può rischiare di favorire l’insediamento dell’". E l’cui si fa riferimento è quello proposto da. Lo ha scritto ieri in una nota il Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina, chiedendo al primo cittadino Lorenzo Fiordelmondo di esprimersi. La posizione del Comitato segue l’acceso Consiglio comunale dell’altro giorno. Si chiarisce di non voler entrare nella "polemica politica", ma piuttosto si vuole evidenziare "la necessità di sensibilizzare la città, gli Enti e coloro che hanno funzioni determinanti nella procedura in itinere, su come le dichiarate contrarietà all’dovrebbero ora essere debitamente espresse in sede procedimentale". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

L’impianto Edison . Il Comune sollecita il Consorzio a dire no - Impianto di trattamento dei rifiuti Edison, mentre il Consiglio provinciale si oppone, il Comune rilancia. E, ieri, ha "chiesto al Consorzio Zipa di dare coerente seguito a quanto più volte affermato, circa la inopponibilità allo stesso Consorzio del contratto di locazione sottoscritto tra Edison Next e ImmobilPav e, quindi, l’impossibilità di accogliere un’eventuale istanza postuma perché tardiva e in ogni caso neppure prevista dal Regolamento. 🔗ilrestodelcarlino.it

Impianto Edison, la decisione entro maggio - Edison ha presentato le controdeduzioni relativamente alla realizzazione dell’impianto di trattamento per i rifiuti nella zona della Zipa. Ora sarà la Conferenza di servizi, che sarà convocata dalla Provincia entro la metà di maggio, a dover sciogliere le riserve. In quella sede, infatti, si avranno notizie relativamente all’opera: Edison potrà procedere o, al contrario, l’intero iter dovrà arrestarsi? Come noto, a inizio marzo il Consiglio comunale di Jesi era arrivato all’approvazione di una mozione unitaria contro l’impianto, in cui si impegnavano il sindaco Fiordelmondo e la Giunta "a ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Stadio Maradona, scatta il pressing: «Napoli come l?Olimpico la pista d?atletica resta» - La notizia è che il Comune e il Presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis sono tornati a parlarsi sulla questione della ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona in funzione... 🔗ilmattino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Impianto Edison, scatta il pressing sul sindaco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Michelin e Edison Next inaugurano un nuovo impianto per decarbonizzare la produzione degli pneumatici - Edison Next e Michelin Italiana hanno avviato oggi un innovativo sistema di impianti per la decarbonizzazione e l’ottimizzazione dei consumi energetici relativi alla produzione degli pneumatici ... 🔗msn.com