Impianti eolici Valmarecchia e Mugello | basta seguire strategie miopi con le quali eludere le complessità del problema

Arezzo, 3 maggio 2025 – Il segretario nazionale del partito politico REA, Gabriella Caramanica, ha inviato una pec al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, per richiamarlo al suo senso di responsabilità civile e istituzionale nei riguardi della deriva dell'eolico selvaggio che minaccia il delicato equilibrio ambientale e paesaggistico della regione. Inviando la pec per conoscenza al Presidente della Regione Emilia Romagna Michele Pascale, REA punta l'accento sul progetto eolico di Badia del Vento, al confine con la Valmarecchia. Ci sono anche altri Impianti come quello del Mugello, che rischiano di produrre effetti irreversibili su ecosistemi già fragili, segnati da fenomeni climatici estremi e crescente pressione antropica.

