Immobiliare settimana positiva in Borsa in tandem con i principali indici

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana positiva per il settore Immobiliare in Borsa, pur senza spunti particolari, per l'assenza di riunioni delle banche centrali (che muovono i tassi con effetti sul comparto) e per il focus della stagione delle trimestrali sui grandi colossi tecnologici negli Stati Uniti e sulle banche in Europa. Guardando alla prossima settimana, il governatore della Fed Jerome Powell tornerà sotto i riflettori, con la riunione del FOCM di mercoledì, dove si prevede ampiamente però che i tassi rimangano invariati. Nell'area euro, i dati sull'inflazione sono stati leggermente sopra le attese, con un aumento dell'inflazione core dal 2,4% al 2,7% aa (attese 2,5% aa), ma l'inflazione è stata sostenuta da una maggiore inflazione dei servizi legata alla Pasqua, quindi non dovrebbe destare troppa preoccupazione.

Immobiliare: settimana interlocutoria in Borsa con dati macro deboli - Quella che si è appena conclusa è stata una settimana poco brillante per il mercato immobiliare, in assenza di grandi catalyst. Sul fronte dei tassi di interesse, che hanno un peso importante sull’andamento del comparto, è emersa una cautela da parte della Federal Reserve statunitense: i banchieri centrali vogliono vedere “ulteriori progressi sull’inflazione prima di apportare ulteriori aggiustamenti all’intervallo target”, secondo quanto emerso dai verbali dell’ultima riunione. 🔗quifinanza.it

Mercati: settimana positiva per l’immobiliare nonostante la febbre da dazi - Si chiude un’altra settimana all’insegna dei rialzi per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e, in Europa, nonostante i timori degli investitori per le nuove minacce di dazi americani. Gli addetti ai lavori temono che la guerra commerciale possa complicare la lotta della Federal Reserve contro l’inflazione e, di conseguenza, anche i futuri interventi sui tassi d’interesse. Sul fronte dei mutui, il Rapporto sul Credito di Experian certifica la crescita sostenuta delle richieste, spinte da tassi di interesse più favorevoli. 🔗quifinanza.it

Mercati: settimana positiva per l’immobiliare con schiarite su dazi e Fed - Si chiude una settimana di moderati guadagni per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e, in Europa, grazie alle schiarite sul fronte della guerra commerciale, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che i dazi sulle merci cinesi saranno presto “decisamente” più bassi. Il Tycoon ha detto inoltre di non avere alcun piano per licenziare il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, eventualità che aveva condizionato molto il corso degli indici azionari mondiali. 🔗quifinanza.it

Borsa: settore immobiliare spicca il volo con l’ultimo taglio BCE - L’indice pan europeo Stoxx 600 Real Estate ha guadagnato oltre il 6% e l’indice di settore italiano il 4,7% dopo la riduzione di un quarto di punto dei tassi d’interesse UE ... 🔗quifinanza.it

Mercati: settimana positiva per l’immobiliare con schiarite su dazi e Fed - Riflettori su quello che è successo durante l’ultima settimana nel comparto immobiliare, partendo dalle aziende quotate a Piazza Affari e dai dati di settore ... 🔗quifinanza.it

Piazza Affari: positiva la giornata per il comparto immobiliare italiano - (Teleborsa) - Giornata di guadagni per l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata a 7.856,65 punti. (Foto: Gino Crescoli / Pixabay) ... 🔗borsaitaliana.it