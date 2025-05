Immigrazione Fratelli d’Italia a Vasto | Prima i doveri

© Chietitoday.it - Immigrazione, Fratelli d’Italia a Vasto: "Prima i doveri" Fratelli d’Italia di Vasto sarà presente con un gazebo informativo in piazza Rodi, sul lungomare Cordella.All’iniziativa parteciperà una delegazione composta da senatori della Repubblica, consiglieri regionali, consiglieri comunali e. 🔗 Domenica 4 maggio, a partire dalle ore 15, il circolo didisarà presente con un gazebo informativo in piazza Rodi, sul lungomare Cordella.All’iniziativa parteciperà una delegazione composta da senatori della Repubblica, consiglieri regionali, consiglieri comunali e. 🔗 Chietitoday.it

Su altri siti se ne discute

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Fratelli d'Italia piange Aldo Sillan, fedelissimo del partito - Fratelli d'Italia si è svegliato con una triste notizia che colpisce il panorama politico locale. Aldo Sillan, storico esponente di Fratelli d'Italia, è improvvisamente venuto a mancare all'età di 70 anni nella giornata di lunedì 17 marzo, lasciando un vuoto nella comunità politica lecchese... 🔗leccotoday.it

Fratelli d’Italia consolida la propria presenza sul territorio: a Gesualdo eletto il nuovo coordinatore cittadino - Gesualdo (AV) – Prosegue con regolarità e partecipazione il ciclo di congressi cittadini promossi da Fratelli d’Italia nella provincia di Avellino. Nella giornata di ieri si è svolto il congresso del circolo cittadino di Gesualdo, culminato con l’elezione, per acclamazione, del dott... 🔗avellinotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

MIGRANTI: “PRIMA DI TUTTO I DOVERI”, GAZEBO FRATELLI D’ITALIA A VASTO MARINA - VASTO – “Con Fratelli d’Italia si cambia rotta sull’immigrazione: dalla consegna della lista dei diritti a quella dei doveri”. È quanto si legge in una nota nella quale viene annunciato che domenica 4 ... 🔗abruzzoweb.it

Fratelli d’Italia vuole imporre il nome Alto Adige accanto a Südtirol. Con l’ok di Svp - La proposta di Fratelli d’Italia, così la popolazione tedesca dovrebbe utilizzare il toponimo simbolo dell’imposizione italiana ... 🔗repubblica.it

Immigrazione, consegna dei permessi di soggiorno da parte degli uffici comunali di Rivoli - RIVOLI - Immigrazione, consegna dei permessi di soggiorno da parte degli uffici comunali di Rivoli. Fratelli d'Italia: "Misura inutile e dannosa per i Immigrazione, consegna dei permessi di soggiorno ... 🔗lagendanews.com