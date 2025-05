#iltempodioshø

© Iltempo.it - #iltempodioshø La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 3 maggio. Svolta in Gran Bretagna, dove una tornata elettorale tra suppletive e consultazioni locali ha visto stravolgersi il tradizionale quadro bipartitico. Ad avanzare, infatti, è Reform Uk, formazione ribellista ed antieuropea guidata da Nigel Farage. La svolta pragmatica impressa dal premier laburista Keir Starmer, soprattutto sul tema migratorio, pare non aver creato riflessi positivi per lui sull'elettorato. 🔗 Iltempo.it

#iltempodioshø - La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 15 marzo. Pacifisti a Roma, realisti a Bruxelles. I Verdi si sciolgono come neve al sole sulla risoluzione europea sul riarmo. Una spaccatura profonda, squisitamente politica, mascherata con una serie di dichiarazione di visibile imbarazzo. Via libera al piano Re Arm Europe anche grazie al voto favorevole dei tre dei parlamentari italiani iscritti al gruppo dei Verdi, Cristina Guarda, Benedetta Scuderi e Ignazio Marino. 🔗iltempo.it

#iltempodioshø - La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 14 aprile. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, gode di ottima salute. Il tycoon «dimostra un'eccellente salute cognitiva e fisica ed è pienamente in grado di svolgere i compiti di Comandante in Capo e Capo di Stato», afferma il medico della Casa Bianca in un rapporto redatto dopo la visita completa a cui Trump si è sottoposto l'11 aprile. 🔗iltempo.it

#iltempodioshø - La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 22 marzo. Elena Maraga, la maestra d'asilo che un mese fa ha aperto un profilo sulla piattaforma OnlyFans, ha dichiarato: «Non torno indietro di un passo. Sono adulta e consapevole di quello che sto facendo col mio corpo». Appassionata di bodybuilding e laureata in Scienze dell'educazione, è sicura che «il mio corpo è un bel vedere, visti i sacrifici sportivi che faccio, e vederlo non deve essere gratuito». 🔗iltempo.it