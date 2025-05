Ilaria Salis la foto col mafioso | inchiodata da FdI

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis, la foto col mafioso: inchiodata da FdI Ilaria Salis immortalata al fianco di un condannato per ’Ndrangheta. È successo pochi giorni fa a Parma, dove l’europarlamentare di Avs ha presentato il suo libro Vipera e ha incontrato chi lavora nel Polo Universitario Penitenziario. Nella foto scattata per l’evento e pubblicata sui suoi profili social, si vede Salis vicina ad Antonio Dragone, calabrese condannato a 26 anni e 6 mesi per associazione mafiosa ed estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso, nonché per omicidio colposo, ora in affidamento esterno.La denuncia viene consigliere regionale di Fdi, Priamo Bocchi: «Lo scorso 29 aprile è venuta a Parma Ilaria Salis, eurodeputata di Avs: nel lanciare un appello contro la “barbarie della prigione” ha pubblicato una fotografia nella quale compare insieme al consigliere comunale di maggioranza (e membro della Direzione Nazionale del Pd di Elly Schlein) Marco Boschini e Antonio Dragone, condannato per reati di ’Ndrangheta a 26 anni e 6 mesi. 🔗 immortalata al fianco di un condannato per ’Ndrangheta. È successo pochi giorni fa a Parma, dove l’europarlamentare di Avs ha presentato il suo libro Vipera e ha incontrato chi lavora nel Polo Universitario Penitenziario. Nellascattata per l’evento e pubblicata sui suoi profili social, si vedevicina ad Antonio Dragone, calabrese condannato a 26 anni e 6 mesi per associazione mafiosa ed estorsione in concorso, aggravata dal metodo, nonché per omicidio colposo, ora in affidamento esterno.La denuncia viene consigliere regionale di Fdi, Priamo Bocchi: «Lo scorso 29 aprile è venuta a Parma, eurodeputata di Avs: nel lanciare un appello contro la “barbarie della prigione” ha pubblicato unagrafia nella quale compare insieme al consigliere comunale di maggioranza (e membro della Direzione Nazionale del Pd di Elly Schlein) Marco Boschini e Antonio Dragone, condannato per reati di ’Ndrangheta a 26 anni e 6 mesi. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Ramy, la foto choc di Mattia Tombolini, l'assistente di Ilaria Salis: cosa pubblica | Guarda - Ci risiamo. Mattia Tombolini colpisce ancora. Chi è Tombolini? È uno degli assistenti di Ilaria Salis al parlamento europeo. Libero aveva già dato conto di un episodio, risalente a febbraio 2024, a dir poco imbarazzante, ma evidentemente né per l'autore né per l'eurodeputata. Tombolini esultava in prima fila per il rogo di un pupazzo gigante di Giorgia Meloni. "Brucia stronza!", aveva scritto su Facebook. 🔗liberoquotidiano.it

"Orban lo premia?": Ilaria Salis senza freni, l'ultima sparata su Salvini è un caso | Guarda - "Che premino il nostro vicepremier la inquieta?", Giovanni Floris lo ha chiesto a Ilaria Salis a DiMartedì su La7, riferendosi al premio che Matteo Salvini riceverà oggi dal premier ungherese Viktor Orban. Si tratta del "Jànos Hunyadi Award", conferito a chi "difende la libertà e l'indipendenza delle nazioni europee". "Chi si somiglia, si piglia", ha risposto l'eurodeputata eletta con Avs nonché ex detenuta in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di estremisti di destra durante una manifestazione a Budapest. 🔗liberoquotidiano.it

"Abile e arruolata": a Mulè bastano due parole, la figuraccia di Ilaria Salis a La7 | Video - "Abile e arruolata". A Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, bastano due parole e una semplice domanda per mettere in clamoroso imbarazzo politico Ilaria Salis, collegata da Bruxelles con L'aria che tira, su La7. Ludovica Ciriello, l'inviata di David Parenzo, chiede conto alla europarlamentare di Avs del piano Rearm Europe presentato da Ursula Von der Leyen e l'attivista antifascista, dopo aver precisato di far parte del gruppo The Left, con fare un po' macchinoso da lezione imparata a memoria spiega: "Rifiutiamo in blocco, perché siamo contrari all'aumento delle spese militai. 🔗liberoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Ilaria Salis, la foto col mafioso: inchiodata da FdI | .it; Alla faccia della sinistra antimafia (e della legalità in genere): spunta sui social lo scatto della Salis col boss 'ndranghetista (la foto); Ilaria Salis, quelle catene simbolo della barbarie; Ilaria Salis: In Ungheria calpestata la dignità. La politica si muova, afferma Luigi Ciotti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ilaria Salis sulle barricate per la maestra su OnlyFans: la gaffe clamorosa - L'ultima battaglia dii Ilaria Salis è in favore dell'insegnate di asilo licenziata dalla scuola di Treviso perché attiva su ... 🔗iltempo.it

Ilaria Salis difende la maestra "a luci rosse" di Only Fans": "Licenziata? Perché? Doveva arrotondare lo stipendio..." - Ilaria Salis paladina delle cause perse e anche di quelle sexy. Ieri l'europarlamentare di Avs, che attende di essere processata in Ungheria per aver preso a martellate dei presunti nazisti, ha tuonat ... 🔗informazione.it

Ilaria Salis a Messina: “In un libro il mio grido di libertà” - Dal 2016, anno della sua nascita il movimento si batte “contro ogni forma di violenza di genere e contro tutte le facce che assume il patriarcato nella società in cui viviamo”. Foto dalla pagina Fb di ... 🔗tempostretto.it