Il vino bianco dei Colli Maceratesi salvato dall’oblio grazie a dei viticoltori coraggiosi

© Gamberorosso.it - Il vino bianco dei Colli Maceratesi salvato dall’oblio grazie a dei viticoltori coraggiosi Il ribona (detto anche maceratino) torna al centro dell’attenzione con rinnovato slancio e nuove prospettive di valorizzazione: ecco le migliori bottiglie 🔗 Gamberorosso.it

In Cina adesso è boom di vino bianco: Riesling e Sauvignon Blanc conquistano il mercato - Cambio strutturale in Cina. Nei supermercati e sulle piattaforme di e-commerce cinesi, il vino bianco, al contrario dei rossi, sta conquistando sempre più spazio e visibilità, diventando nuovo oggetto dei desideri. Una tendenza che era già stata riscontrata tra i giovani e che adesso sembra affermarsi. Secondo quanto riportato dal sito Vino Joy, si sta superando la percezione tradizionale che lo vedeva come un'alternativa minore rispetto al vino rosso. 🔗gamberorosso.it

Il vino Serprino, l'alternativa dei Colli Euganei alla monocoltura del Prosecco - Frizzante, è una «bollicina gentile» frutto del vitigno glera, ma con terroir vulcanico. Ecco la carta d'identità del vino che piace sempre di più e un territorio da scoprire 🔗vanityfair.it

Rosso per Carlo, bianco per Camilla: vino italiano nei calici dei Reali in visita a Roma - (Adnkronos) – Re Carlo beve solo vini rossi, mentre la regina Camilla preferisce i bianchi: così, per la prima cena – in programma oggi, 8 aprile, a Villa Wolkonsky a Roma, residenza dell'Ambasciatore britannico, Edward Llewellynm (che in questa occasione diventa residenza dei Reali d’Inghilterra) – del loro viaggio ufficiale in Italia, nei calici delle […] L'articolo Rosso per Carlo, bianco per Camilla: vino italiano nei calici dei Reali in visita a Roma proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Colli Maceratesi Doc: 50 anni di storia e sapori nelle Marche - Scopri i vini Colli Maceratesi Doc, un connubio di storia ... Oggi gli echi di tutto ciò si possono rimembrare assaporando bianco, Ribona, rosso e Sangiovese. Il territorio. 🔗quotidiano.net

Vino: i 50 anni della Cantina Sociale Colli Fiorentini - festeggia i primi 50 anni di attività della Cantina Sociale Colli Fiorentini, il principale produttore di vino Chianti al mondo. Oggi grande festa a Montespertoli per celebrare il traguardo. 🔗nove.firenze.it