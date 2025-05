Il vicino respinto dalla nuova arrivata nel palazzo diventa il suo stalker l’incubo degli agguati sul pianerottolo | in casa era pieno di foto dai social

vicino di casa di una donna di Vico Equense è diventata una vera e propria ossessione. Sul comodino della sua camera da letto, il 44enne teneva addirittura una foto della donna che viveva nel suo stesso palazzo, in un appartamento accanto con una parete in comune. Ben presto i suoi comportamenti sono diventati pericolosi, al punto da farlo arrestare dai carabinieri per stalking.arrivata da pochi mesi nel palazzo, la donna non aveva dato peso ai sempre più frequenti saluti sul pianerottolo con il vicino. Man mano che i due si incrociavano, l’uomo è diventato sempre più invadente. Lei però non poteva sapere che il 44enne compulsava spesso i suoi profili social, da cui scaricava le foto che poi stampava per tenerle in casa incorniciate. 🔗 All’inizio sembrava un corteggiamento anche gentile, ma nel giro di poco tempo quella deldidi una donna di Vico Equense èta una vera e propria ossessione. Sul comodino della sua camera da letto, il 44enne teneva addirittura unadella donna che viveva nel suo stesso, in un appartamento accanto con una parete in comune. Ben presto i suoi comportamenti sonoti pericolosi, al punto da farlo arrestare dai carabinieri per stalking.da pochi mesi nel, la donna non aveva dato peso ai sempre più frequenti saluti sulcon il. Man mano che i due si incrociavano, l’uomo èto sempre più invadente. Lei però non poteva sapere che il 44enne compulsava spesso i suoi profili, da cui scaricava leche poi stampava per tenerle inincorniciate. 🔗 Open.online

