Il vescovo Aiello guida il pellegrinaggio giubilare della diocesi di Avellino a Roma | L’uomo è in cammino verso l’umanizzazione senza girare in tondo

Il vescovo di Avellino Arturo Aiello ha aperto il pellegrinaggio diocesano a Roma, in occasione del Giubileo della Speranza. "L'uomo in cammino, L'uomo pellegrino, a qualsiasi popolo, a qualsiasi tradizione appartenga, L'uomo è in cammino verso l'umanizzazione."

