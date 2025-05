Il Verona di Zanetti punta sulla fisicità e lascia il possesso

© Inter-news.it - Il Verona di Zanetti punta sulla fisicità e lascia il possesso Zanetti ha faticato a trovare una dimensione al suo Verona, ma oggi la squadra è stata plasmata su un 3-5-2 fisico, che lascia il possesso agli avversari.TATTICA – Zanetti ha trovato il 3-5-2 come modulo di riferimento del suo Verona. Il tecnico punta su un calcio verticale e diretto, con le punte e gli esterni come riferimento dello sviluppo. Alle due punte è richiesto un certo lavoro fisico, sia per attaccare la profondità in possesso che in copertura. Il Verona sa andare a pressare alto, ma di solito tiene le linee basse specialmente con difesa e centrocampo in modo da non dare spazi agli avversari. Dal basso i gialloblù tendono a minimizzare i rischi, affidandosi ai lanci lunghi fin dal portiere Montipò. I difensori puntano sulla fisicità e si occupano soprattutto della marcatura degli avversari, andando anche aggrassivi in salita. 🔗 ha faticato a trovare una dimensione al suo, ma oggi la squadra è stata plasmata su un 3-5-2 fisico, cheilagli avversari.TATTICA –ha trovato il 3-5-2 come modulo di riferimento del suo. Il tecnicosu un calcio verticale e diretto, con le punte e gli esterni come riferimento dello sviluppo. Alle due punte è richiesto un certo lavoro fisico, sia per attaccare la profondità inche in copertura. Ilsa andare a pressare alto, ma di solito tiene le linee basse specialmente con difesa e centrocampo in modo da non dare spazi agli avversari. Dal basso i gialloblù tendono a minimizzare i rischi, affidandosi ai lanci lunghi fin dal portiere Montipò. I difensorinoe si occupano soprattutto della marcatura degli avversari, andando anche aggrassivi in salita. 🔗 Inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Verona, Zanetti: «L’emergenza non si è vista, un punto guadagnato in modo straordinario! Recupero Tengstedt? Le sensazioni sono queste» - Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nel post partita della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato a Dazn nel post partita Torino-Verona, terminata 1-1. PUNTO PESANTE – «Il Toro veniva da un periodo importante, con entusiasmo e lo stadio pieno. C’erano difficoltà importante, mentre noi eravamo in emergenza. Ma […] 🔗calcionews24.com

Verona, Zanetti carica: «Contro il Milan dobbiamo reagire, ci siamo vergognati. Sugli infortunati dico questo» - Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, nella conferenza stampa in vista della gara contro il Milan. Tutti i dettagli in merito Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Verona. SCELTE – «Qualcosa cambierà, ci sono vari giocatori che si candidano dal primo minuto e rientra Duda. Valentini si candida per un posto, mi è […] 🔗calcionews24.com

Milan-Verona, Zanetti: “Dobbiamo stare sul pezzo, non possiamo essere…” - Paolo Zanetti, allenatore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Verona, partita della 25^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Verona, Zanetti: “Punto frutto dello spirito di squadra”; Roma-Verona, dove vederla e probabili formazioni ? Le scelte a sorpresa di Claudio Ranieri; Verso Roma-Verona, parla Francesca Teodori: Ranieri ha portato certezze. Verona? L'Hellas si salverà; Con Niasse fuori, Zanetti punta su Bernade contro il Parma. 🔗Ne parlano su altre fonti