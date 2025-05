Il Venezia gioca con coraggio ma col Torino finisce 1 a 1

© Veneziatoday.it - Il Venezia gioca con coraggio, ma col Torino finisce 1 a 1 Torino finisce 1 a 1. Al vantaggio del Venezia siglato da Kike Perez, risponde Vlasic su calcio di rigore. Il match si è contraddistinto per qualche attimo di paura quando a metà ripresa il tecnico granata (ed ex arancioneroverde) Paolo Vanoli ha accusato un malore. 🔗 Allo Stadio Olimpico Grande1 a 1. Al vantaggio delsiglato da Kike Perez, risponde Vlasic su calcio di rigore. Il match si è contraddistinto per qualche attimo di paura quando a metà ripresa il tecnico granata (ed ex arancioneroverde) Paolo Vanoli ha accusato un malore. 🔗 Veneziatoday.it

