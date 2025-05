Il veliero Amerigo Vespucci passerà dalla costa di Catania durante l' Airshow

Amerigo Vespucci passerà anche da Catania durante l'esibizione delle Frecce Tricolori, nell'ambito del Catania Airshow. Il celebre veliero della Marina Miltare sarà visibile al largo della costa etnea tra le 15 e le 18, nello stesso arco di tempo in cui si terranno le dimostrazioni.

