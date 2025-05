Il valore della comunicazione pubblica lectio magistralis di Giovanni Grasso alla Vanvitelli

© Casertanews.it - “Il valore della comunicazione pubblica”, lectio magistralis di Giovanni Grasso alla Vanvitelli valore della comunicazione pubblica” è il tema della lectio magistralis che Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, terrà lunedì 5 maggio alle 10,30 nell’aula Liccardo del. 🔗 “Il” è il temache, consigliere per la stampa e ladel PresidenteRee direttore dell’ufficio stampaPresidenzaRe, terrà lunedì 5 maggio alle 10,30 nell’aula Liccardo del. 🔗 Casertanews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Knightscope, robot e comunicazione d’emergenza per università e pubblica sicurezza negli USA – Il video - (Adnkronos) – Knightscope, Inc., azienda specializzata in tecnologie robotiche e di intelligenza artificiale per la sicurezza pubblica, ha annunciato, attraverso una nota ufficiale, il rinnovo di contratti per robot di sicurezza autonomi (ASR), sette nuove implementazioni di ASR e la vendita di 96 dispositivi di comunicazione d'emergenza (ECD), per un totale di 107 macchine e […] L'articolo Knightscope, robot e comunicazione d’emergenza per università e pubblica sicurezza negli USA – Il video proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Sanità pubblica: il valore della prossimità - Arezzo, 19 marzo 2025 – Sanità pubblica: il valore della prossimità: Convegno Fp Cgil il 21 marzo nell’ospedale del Valdarno Prossimità: parola chiave della sanità pubblica alla base dell’assistenza primaria e delle medicina d’iniziativa. Ad essa la Fp Cgil ha dedicato il convegno che si terrà la mattina del 21 marzo, con inizio alle ore 9, presso l’auditorium dell’ospedale del Valdarno. ”La prossimità – ricorda Gabriella Petteruti della segreteria provinciale Fp Cgil - nasce dalla consapevolezza di un bisogno condiviso tra più persone, accomunate dalla loro vicinanza spaziale e temporale. 🔗lanazione.it

Il politologo Lorenzo Pregliasco analizza le trappole della comunicazione digitale: "Gli influencer possono incidere sull'opinione pubblica" - Oltre 70 persone hanno riempito martedì sera l'Ottantadue Club per il quarto appuntamento di "Officina Forlì: Idee per una città che cambia", che ha visto protagonista Lorenzo Pregliasco, politologo e founder di Youtrend, sul tema "Comunicare il cambiamento nell'era digitale". Pregliasco ha... 🔗forlitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

“Il valore della comunicazione pubblica”, lectio magistralis di Giovanni Grasso alla Vanvitelli; Zangrillo “Percorsi innovativi per il presente e il futuro di PA e Paese”; Laurea honoris causa a don Mazzi: L'informazione digitale è inquinata, la stiamo uccidendo; A sei anni esatti dalla scomparsa, il Festival della Comunicazione celebra il suo padre nobile Umberto Eco con un podcast speciale. 🔗Su questo argomento da altre fonti