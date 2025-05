Il tumore non ferma Silvia si è laureata in Filosofia | Così ho trovato la forza

© Lanazione.it - Il tumore non ferma Silvia, si è laureata in Filosofia: “Così ho trovato la forza” Silvia Tancini, 59 anni, madre di tre figlie, mercoledì si è laureata all’Università degli studi di Perugia in Filosofia e scienze e tecniche psicologiche. Il titolo della tesi è più che mai significativo: “Il male fra fede e ragione”. Silvia ha trovato la forza di portare a termine, tra una terapia e l’altra, questo importante percorso di studio. “Mi sono iscritta a al Dipartimento con uno scopo ben preciso: conoscere e confrontarmi con la mente di chi ha saputo pensare in profondità nel corso della storia dell’umanità, per procurarmi Così forza e senso nell’affrontare il cancro”. Lei è perugina ma ha pure vissuto a Città di Castello dove spesso si reca in ospedale per le cure del caso. 🔗 Perugia, 3 maggio 2025 – Da 10 anni lotta contro il cancro “una malattia dolorosa e inguaribile che mi accompagna”. Nonostante ciòTancini, 59 anni, madre di tre figlie, mercoledì si èall’Università degli studi di Perugia ine scienze e tecniche psicologiche. Il titolo della tesi è più che mai significativo: “Il male fra fede e ragione”.haladi portare a termine, tra una terapia e l’altra, questo importante percorso di studio. “Mi sono iscritta a al Dipartimento con uno scopo ben preciso: conoscere e confrontarmi con la mente di chi ha saputo pensare in profondità nel corso della storia dell’umanità, per procurarmie senso nell’affrontare il cancro”. Lei è perugina ma ha pure vissuto a Città di Castello dove spesso si reca in ospedale per le cure del caso. 🔗 Lanazione.it

