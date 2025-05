Il Trentino a Roma | una valle incantata con cascate e panorami da sogno

Nel Parco di Veio, a pochi chilometri da Roma vi è la zona del Sorbo, immersa nel verde. Si tratta di un'area protetta, casa di tanti animali allo stato brado. Grande e tranquilla, è possibile farvi lunghe passeggiate o escursioni. Valle incantata nella zona del Sorbo: tutti i dettagli sul luogo incantevole Immersa nel verde, la valle incantata sorge nella zona del Sorbo dove vengono organizzate delle escursioni nel cuore di Veio, la storica città etrusca attraversata dalle acque del fiume Cremera. Il FAI organizza spesso gite di un'ora affinché tutti possano esplorare la zona della valle dove vi abitano tanti animali e vi è situato il Santuario della Madonna del Sorbo, al confine tra i comuni di Campagnano e Formello.

