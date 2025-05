Il Torino e il popolo granata si preparano al ricordo degli Invincibili di Superga

© Torinotoday.it - Il Torino e il popolo granata si preparano al ricordo degli “Invincibili” di Superga Torino si è acceso ieri sera per una partita che era molto più di una semplice sfida di campionato. Torino-Venezia è stata il prologo di due giorni che il popolo granata vive ogni anno come un pellegrinaggio laico, un tributo agli Invincibili del Grande Torino.La. 🔗 Lo stadio Olimpico Grandesi è acceso ieri sera per una partita che era molto più di una semplice sfida di campionato.-Venezia è stata il prologo di due giorni che ilvive ogni anno come un pellegrinaggio laico, un tributo aglidel Grande.La. 🔗 Torinotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Torino Juventus Under 15 0-0 LIVE: i granata alzano i giri, bianconeri ben piazzati - di Redazione JuventusNews24Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della 24esima giornata di campionato 2024/25 La Juventus Under 15 torna in campo: nonostante abbia già aritmeticamente il primo posto in classifica vuole vincere il derby contro il Torino. Juventusnews24 segue LIVE il match. Torino Juventus Under 15 0-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata Torino Juventus Under 15. 🔗juventusnews24.com

Torino-Verona, il pronostico di Serie A: combo granata, fari puntati su Che Adams - Il programma della trentunesima giornata di Serie A si è aperto ieri con l’anticipo del venerdì e si concluderà lunedì 7 aprile. Per quanto riguarda domenica invece, una delle cinque sfide sarà quella che vedrà protagonista Torino e Verona, che scenderanno in campo alle ore 15, in contemporanea con Empoli-Cagliari, nella cornice dello Stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa stanno attraversando un ottimo momento di forma. 🔗sololaroma.it

L’Empoli non sfonda, il Torino sì: ai granata basta il tocco da biliardo di Vlasic - Da pochi istanti si è chiusa la sfida tra i granata e gli Azzurri, che ha visto la compagine di Vanoli imporsi per 1-0 Tre punti pesanti quelli ottenuti dal Torino in virtù della rete messa a segno al 70? da Vlasic, che con un tocco dolce di piatto ha battuto Silvestri, certificando la crescita dei granata nell’arco dei novanta minuti. Empoli sempre più giù: non basta ai toscani una gara complessivamente ben giocata ma nella quale è mancato il guizzo vincente. 🔗calciomercato.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Torino, l'abbraccio del popolo granata al "Fila" - In migliaia sugli spalti per l’allenamento a porte aperte: un abbraccio dei tifosi nei giorni che portano al 76esimo anniversario di Superga ... 🔗rainews.it

Torino, in duemila per l'allenamento a porte aperte - Un vero e proprio bagno di folla ha accolto il Torino per l'allenamento a porte aperte al Filadelfia. Il tecnico Paolo Vanoli ha voluto fare un "regalo" ai tifosi e il popolo granata ha risposto all'a ... 🔗msn.com

Lacrime granata per gli Invincibili - Settantaseiesima volta, con il cuore che batte forte, un fazzoletto per asciugare le lacrime e il naso al cielo, a scrutare i cambiamenti del tempo. 🔗torino.repubblica.it