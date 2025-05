Il terzo mandato agita ancora il centrodestra Dubbi di Fratelli d’Italia sulla legge trentina

Il terzo mandato agita ancora il centrodestra. Dubbi di Fratelli d'Italia sulla legge trentina terzo mandato sì, terzo mandato no' le Regioni a statuto speciale potrebbero decidere di far valere il loro autogoverno anche a livello elettorale e mettere il sigillo sulla possibilità di ricandidare per un ulteriore mandato i governatori già al secondo giro. Il primo passo lo ha fatto la Provincia di Trento, con l'approvazione del disegno di legge che aumenta da due a tre i mandati massimi consecutivi per i presidenti. Vale a dire il Fugatti ter. A ruota ora potrebbe seguire il Friuli Venezia Giulia, il cui presidente, il leghista Massimiliano Fedriga, rimane alto nelle classifiche di gradimento. Se la Consulta si è già espressa mettendo un freno al passo avanti fatto dalla Campania di Vincenzo De Luca per le Regioni speciali e le Province autonome la questione rimarrebbe ancora aperta.

Terzo mandato, è stallo del centrodestra in Veneto - AGI - La sentenza della Consulta sulla Campania chiude definitivamente ogni ipotesi di terzo mandato per i governatori del centrodestra. La decisione della Corte Costituzionale mette infatti una pietra tombale sulle mire leghiste di ricandidatura di Luca Zaia in Veneto alle prossime regionali. E chiude ogni ipotesi di trattativa con gli alleati della maggioranza su questo fronte, dove lo spazio politico, al di là della sentenza, era comunque residuale vista la contrarietà di principio al terzo mandato più volte espressa da Fratelli d'Italia e Forza Italia.

