Il tempo stringe Trump ascolti i segnali lanciati dall’economia americana e ritiri i dazi

Draghi ammonisce ancora l’Ue: “Trump mette in dubbio la nostra sicurezza, il tempo stringe” - Mario Draghi, ex Presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca centrale europea, è tornato in Parlamento per la prima volta dopo la fine del suo mandato. L’occasione è l’audizione informale davanti alla Commissioni Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue del Senato e della Camera, in cui presenterà il Rapporto sul futuro della competitività europea. […] L'articolo Draghi ammonisce ancora l’Ue: “Trump mette in dubbio la nostra sicurezza, il tempo stringe” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Per TikTok il tempo stringe. Donald Trump valuta le offerte sul tavolo - Il tempo per TikTok sta per finire. Sabato 5 aprile scade la proroga concessa da Donald Trump nel giorno del suo insediamento, con cui ha ritardato di 75 giorni il bando della piattaforma di proprietà di ByteDance. Quel termine è arrivato. Se entro tre giorni la società cinese non troverà un nuovo acquirente, allora verrà vietata su tutto il territorio degli Stati Uniti. Ecco perché a Washington sono ore frenetiche. 🔗formiche.net

Trump, terremoto continuo: "Potrei rivedere la mia decisione". Piegato anche il Canada a tempo record? - Clamorosi colpi di scena, l'uno dopo l'altro. Donald Trump incontenibile. Ora il presidente americano ha aperto alla possibilità di rivedere il raddoppio dei dazi su alluminio e acciaio canadesi - annunciato in giornata - dopo quanto detto dal premier dell'Ontario, Doug Ford, il quale ha fatto sapere di voler sospendere le tariffe del 25% sull'elettricità fornita a tre stati americani. Una mossa che potrebbe segnare una distensione nei rapporti commerciali tra i due paesi, dopo un'escalation di minacce reciproche. 🔗liberoquotidiano.it

