Il tempo delle ombre e della luce con le opere di Oliviero Gessaroli

luce e ombra, memoria e paesaggio interiore: è questo il cuore pulsante della nuova personale di Oliviero Gessaroli, artista e grafico con una lunga esperienza nell'ambito delle tecniche tradizionali e contemporanee.La mostra, intitolata "Il tempo delle ombre e della luce", sarà inaugurata oggi (ore 17.30) alla Casa Vinicola Gioacchino Garofoli di Castelfidardo, dove resterà e sarà visitabile fino al 28 giugno.L'esposizione si articola in un dialogo armonico tra arte e vino, accomunati dalla medesima tensione verso il tempo, la trasformazione e la luce. I lavori di Gessaroli tracciano un percorso che attraversa i silenzi della natura, i ricordi di terre vissute e le vibrazioni cromatiche delle colline marchigiane.Nel testo critico Andrea Carnevali paragona l'osservazione dell'artista allo sguardo penetrante del Palomar di Calvino, capace di 'analizzare, deformare e restituire' la realtà con una nuova densità espressiva.

