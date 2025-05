Il Tar promuove Esselunga Ma lascia uno spiraglio anche a Confesercenti | Andremo in Procura

© Ilrestodelcarlino.it - Il Tar promuove Esselunga. Ma lascia uno spiraglio anche a Confesercenti: "Andremo in Procura" Confesercenti che contesta a Esselunga 170 metri quadrati di vendita che non sarebbero stati conteggiati nel progetto della nuova struttura realizzata tra via Bonaparte e via Ravegnana. Un’incongruenza in contrasto con il piano comunale del commercio che stabilisce il limite di legge a 1.500 metri quadrati. Secondo Confesercenti, il Comune, di fatto, avrebbe dato la sua autorizzazione nonostante l’azienda avesse omesso di conteggiare aree come quella delle casse e dell’avancassa nel calcolo complessivo, determinando un vantaggio economico stimato fino a 3 milioni di euro in più di incassi per Esselunga, con un inevitabile danno per gli altri esercizi cittadini.Il Tar ha però bocciato le argomentazioni dell’associazione adducendo numerose motivazioni. 🔗 Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dache contesta a170 metri quadrati di vendita che non sarebbero stati conteggiati nel progetto della nuova struttura realizzata tra via Bonaparte e via Ravegnana. Un’incongruenza in contrasto con il piano comunale del commercio che stabilisce il limite di legge a 1.500 metri quadrati. Secondo, il Comune, di fatto, avrebbe dato la sua autorizzazione nonostante l’azienda avesse omesso di conteggiare aree come quella delle casse e dell’avancassa nel calcolo complessivo, determinando un vantaggio economico stimato fino a 3 milioni di euro in più di incassi per, con un inevitabile danno per gli altri esercizi cittadini.Il Tar ha però bocciato le argomentazioni dell’associazione adducendo numerose motivazioni. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Esselunga, caso al Tar. Attesa per la sentenza: "C’è uno spazio extra" - Secondo Corzani, "se il Tar entrerà nel merito della vicenda non potrà fare altro che darci ragione, perché il percorso di Esselunga è stato evidentemente illegittimo e ciò che è stato fatto ... 🔗msn.com