Il talento fa la fine di Cristo se si inseguono solo streaming Mi sono pentito di aver inciso alcune canzoni Oggi canto non per soldi | così Aka 7even

© Ilfattoquotidiano.it - "Il talento fa la fine di Cristo se si inseguono solo streaming. Mi sono pentito di aver inciso alcune canzoni. Oggi canto, non per soldi": così Aka 7even

Aka 7even è stato una delle migliori scoperte delle ultime edizioni di "Amici di Maria De Filippi". Ottime capacità da performer e dotato vocalmente. Ha partecipato tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Perfetta così", alle spalle ha hit come "Mi Manchi" (certificato doppio disco di platino), "Yellow", "Mille parole" e "Loca" (triplo disco di platino). Poi lo stop di 4 anni, un periodo lunghissimo per la discografia "usa e getta" di Oggi. Ma il "nuovo" Aka 7even ha cambiato totalmente prospettiva con l'Ep "Non x soldi". Ascoltare per credere.

Mi sono fermato per ritrovarmi – Ho avuto il bisogno ritrovare il mio tempo sia musicalmente che emotivamente. È stato un percorso non facilissimo però semplicemente mi sono ascoltato. A volte ci dimentichiamo di ascoltarci e questa roba ci danneggia.

