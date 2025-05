Il sole apre le danze invasione di turisti in Versilia Ma pochi pernottano

© Lanazione.it - Il sole apre le danze, invasione di turisti in Versilia. “Ma pochi pernottano” sole della stagione ha richiamato sulla costa frotte di turisti. Dopo la Pasqua fredda e la Pasquetta appena tiepida, l’impressione è che dall’entroterra non aspettassero altro che il via libera del meteo per riversarsi “dove si sta meglio”. Buona la terza, dunque, con un ponte finalmente baciato e benedetto dal beltempo (un calo delle temperature è atteso solo per la notte tra domenica e lunedì, e dunque a giochi fatti), in cui tornare – finalmente – ad affondare i piedi nella rena calda, col gorgoglio della risacca in sottofondo. File ai caselli, dunque, e via Mazzini – quasi pronta – invasa da un caravanserraglio di etruschi scesi dal treno con zainetti, palloni, qualche stereo a palla (ogni generazione ha le sue piaghe) e “quelle ’c’ aspirate”, per citare l’immenso Stanis La Rochelle. 🔗 Viareggio, 3 maggio 2025 – Come il miele con le api, il primo accenno didella stagione ha richiamato sulla costa frotte di. Dopo la Pasqua fredda e la Pasquetta appena tiepida, l’impressione è che dall’entroterra non aspettassero altro che il via libera del meteo per riversarsi “dove si sta meglio”. Buona la terza, dunque, con un ponte finalmente baciato e benedetto dal beltempo (un calo delle temperature è atteso solo per la notte tra domenica e lunedì, e dunque a giochi fatti), in cui tornare – finalmente – ad affondare i piedi nella rena calda, col gorgoglio della risacca in sottofondo. File ai caselli, dunque, e via Mazzini – quasi pronta – invasa da un caravanserraglio di etruschi scesi dal treno con zainetti, palloni, qualche stereo a palla (ogni generazione ha le sue piaghe) e “quelle ’c’ aspirate”, per citare l’immenso Stanis La Rochelle. 🔗 Lanazione.it

