Il sociale bussa al bilancio | servono fondi per gli affitti e per il centro ’Primavera’

© Ilrestodelcarlino.it - Il sociale bussa al bilancio: servono fondi per gli affitti e per il centro 'Primavera' fondi per 500mila euro da destinare ai contributi per gli affitti, altri 200mila per il sostegno all'acquisto dei beni necessari, nonché 400mila per la ristrutturazione del centro 'Primavera': sono queste le richieste che l'area delle politiche sociali ha deciso di inoltrare al comparto del bilancio, con l'obiettivo di fornire aiuti concreti alle famiglie sambenedettesi. Obiettivo che l'assessore Andrea Sanguigni ha fatto proprio, data la forte richiesta da parte dei cittadini della riviera. Si tratta di temi caldi, su cui la minoranza ha più volte focalizzato la propria attenzione, raccogliendo istanze e proteste dei tanti nuclei che desidererebbero maggiori aiuti dalle istituzioni. "Crediamo fortemente che il comune debba dare garanzie ai suoi cittadini – spiega Sanguigni – per cui è necessario stanziare specifiche risorse da destinare al loro benessere.

