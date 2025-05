Il sindaco torna sui suoi passi e modifica orari ed estensione della ztl

© Casertanews.it - Il sindaco torna sui suoi passi e modifica orari ed estensione della ztl sindaco di Aversa Franco Matacena torna sui propri passi e modifica l'ordinanza sulla ztl"Sulla zona a traffico limitato abbiamo avuto ragione - dichiara il consigliere comunale di La Politica che Serve Mario De Michele - Il sindaco Matacena dopo solo 4. 🔗 Dietrofront. Dopo appena 4 giorni ildi Aversa Franco Matacenasui propril'ordinanza sulla ztl"Sulla zona a traffico limitato abbiamo avuto ragione - dichiara il consigliere comunale di La Politica che Serve Mario De Michele - IlMatacena dopo solo 4. 🔗 Casertanews.it

Cosa riportano altre fonti

L’elettrico non basta, anche Porsche torna sui suoi passi - Porsche fa retromarcia sui motori endotermici: investimenti per 800 milioni di euro per rilanciare le motorizzazioni ibride e termiche... Leggi tutto 🔗dday.it

Landini a Siena: “Beko deve tornare sui suoi passi” - “Il governo, oltre all’aver dichiarato di avere un golden power, deve muoversi concretamente adesso per far cambiare idea alla Beko. E siccome la condizione c’è, noi ci aspettiamo, a partire […] The post Landini a Siena: “Beko deve tornare sui suoi passi” first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Perugia e i suoi tesori nascosti: torna “Luoghi Invisibili” - Un fine settimana per riscoprire il volto meno noto di Perugia. Dal 21 al 23 febbraio torna “Luoghi Invisibili” l’iniziativa che apre le porte di spazi solitamente inaccessibili, svelando storie e architetture poco conosciute del centro storico. Un’occasione per guardare la città con occhi... 🔗perugiatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Novate, corteo 25 Aprile. Il sindaco: parteciperò; Slot, ordinanza bis di Parcaroli. Sale chiuse sei ore al giorno. Lampa: Va ridotta l’offerta; Truffa e frode per l'autovelox di Pai, denunciato il sindaco Nicotra; Ospedale unico, il sindaco di Verbania Albertella avvia il dialogo con l’assessore regionale Riboldi. 🔗Su questo argomento da altre fonti