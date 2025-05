Il sindacalista Macron in conclave l' odio di piazza | il podio dei peggiori

© Ilgiornale.it - Il sindacalista, Macron in conclave, l'odio di piazza: il podio dei peggiori sindacalista della Cgil si inventa una aggressione squadrista. Le trame di Macron sul futuro Papa. La sinistra prende in ostaggio il Paese dal 25 aprile al Primo maggio. Ecco il peggio della settimana 🔗 Undella Cgil si inventa una aggressione squadrista. Le trame disul futuro Papa. La sinistra prende in ostaggio il Paese dal 25 aprile al Primo maggio. Ecco il peggio della settimana 🔗 Ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Macron il laico vanta però un titolo Vaticano: protocanonico. Per questo si dà da fare per il Conclave e punta su Papa Aveline. Ma è dal 1370 che un francese non guida più la Chiesa - La notizia che Emmanuel Macron ha pranzato con i cardinali transalpini che il 7 maggio entreranno in Conclave non deve stupire più di molto. La Francia da ormai oltre un secolo osserva una rigida “laicité” all’interno dell’Esagono, ma continua ad atteggiarsi a protettrice dei cristiani, e dei cattolici in particolare, in Medio Oriente e nei territori di missione. Con non pochi problemi nel passato. 🔗open.online

L’attivismo di Macron per il conclave divide la Francia laica - Il viaggio di Emmanuel Macron a Roma per i funerali di Papa Francesco si è trasformato in una maratona diplomatica che sta facendo discutere la Francia. Nonostante l’annuncio iniziale dell’Eliseo — «In questo periodo di lutto e raccoglimento, il presidente della Repubblica non effettuerà alcun incontro diplomatico» — Macron ha moltiplicato gli appuntamenti di alto profilo, mettendo in luce un attivismo che ha riaperto il dibattito sulla laicità dello Stato francese. 🔗thesocialpost.it

Macron si imbuca pure al Conclave - Sgomita, sgomita, prima o poi Emmanuel Macron spera di trovare una seggiola da qualche parte. Magari in Vaticano, grazie all’arcivescovo metropolita di Marsiglia, il cardinale Jean-Marc Noël Aveline, che ha voluto insignire nel 2022 della prestigiosa Légion d’honneur. Gli ha anche già trovato un nome comme il faut da successore di Pietro: Giovanni XXIV. Se riuscisse a far salire il suo porporato preferito al soglio pontificio, il capo dello Stato francese in un colpo solo riacquisterebbe un peso internazionale e ricucirebbe le tensioni con la Santa Sede. 🔗liberoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Il sindacalista, Macron in conclave e l'odio di piazza: ecco il podio dei peggiori. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il sindacalista, Macron in conclave, l'odio di piazza: il podio dei peggiori - Un sindacalista della Cgil si inventa una aggressione squadrista. Le trame di Macron sul futuro Papa. La sinistra prende in ostaggio il Paese dal 25 aprile al Primo maggio. Ecco il peggio della settim ... 🔗msn.com

Manovre geopolitiche intorno al Conclave - Ha suscitato una certa curiosità la notizia che il presidente francese Macron, a Roma per i funerali ... Del resto nel Conclave non ci sono russi di cui tener conto: c’è invece una presenza ... 🔗repubblica.it

CONCLAVE/ 3. Se Macron sogna un’elezione-ribaltone - Ed è su questo sfondo che il conclave offre a Macron l’ennesima occasione di mantenere visibilità mediatica; peraltro mai corrispondente a una vera incisività politica. Senza neppure ... 🔗ilsussidiario.net