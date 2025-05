Il Signore del Mondo e la battaglia del prossimo conclave

© Ilfoglio.it - "Il Signore del Mondo" e la battaglia del prossimo conclave prossimo conclave, non è un saggio di geopolitica, né una lunga analisi sulle correnti cardinalizie. E' un romanzo distopico scritto più di un secolo fa, "Il Signore del Mondo" di Robert Hugh Benson. Pubblicato nel 1907 da un prete inglese convertito al cattolicesimo, questo libro ha continuato a galleggiare sotto la superficie della cultura cattolica fino a che, un giorno, Papa Francesco lo ha riportato in alto, consigliandone apertamente la lettura. Non capita spesso che un pontefice raccomandi narrativa, e meno ancora narrativa così cupa e disturbante. La trama, in fondo, è semplice: un carismatico leader mondiale – l'Anticristo, ma senza corna né fiamme – riesce a sedurre l'umanità predicando un'ideologia di unità globale, uguaglianza assoluta, superamento dei conflitti religiosi.

Cosa riportano altre fonti

