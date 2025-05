Il San Giuliano Football Club certificato dalla Figc come club giovanile di 3 Livello

Il San Giuliano Football Club è stato certificato dalla Figc come primo e unico club giovanile di 3° Livello (Scuola Calcio Élite) nell'area pisana. I club professionistici, come il Pisa Sporting club, sono accreditati al 2° Livello. E' uno dei soli 8 Centri di Formazione, in Italia, dell'Atalanta.

