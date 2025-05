Il San Giuliano certificato tra i migliori settori giovanili d' Italia

© Lanazione.it - Il San Giuliano certificato tra i migliori settori giovanili d'Italia Giuliano Football club è stato riconosciuto come uno dei migliori club giovanili della Toscana e d’Italia e certificato dalla Figc come primo e unico club giovanile di terzo livello (Scuola Calcio Élite) nell’area pisana e questo riconoscimento è ancora più importante considerando che anche club professionistici, come il Pisa Sporting Club, sono accreditati solo al secondo livello. Inoltre, il San Giuliano Football è uno dei soli otto centri di formazione, in Italia, dell’Atalanta, e l’unico in Toscana.Questo importante riconoscimento, spiega una nota del club, "premia il nostro lavoro portato avanti con continuità da 12 anni in tutte le categorie del settore giovanile, seguendo un percorso formativo che parte dalle basi e si sviluppa fino al livello agonistico: il sistema Figc ha valorizzato e certificato proprio questa continuità e coerenza nel lavoro con i giovani, considerando le caratteristiche di ogni categoria e fascia d’età, dai Piccoli Amici agli Allievi". 🔗 Pisa, 3 maggio 2025 - SanFootball club è stato riconosciuto come uno deiclubdella Toscana e d’dalla Figc come primo e unico club giovanile di terzo livello (Scuola Calcio Élite) nell’area pisana e questo riconoscimento è ancora più importante considerando che anche club professionistici, come il Pisa Sporting Club, sono accreditati solo al secondo livello. Inoltre, il SanFootball è uno dei soli otto centri di formazione, in, dell’Atalanta, e l’unico in Toscana.Questo importante riconoscimento, spiega una nota del club, "premia il nostro lavoro portato avanti con continuità da 12 anni in tutte le categorie del settore giovanile, seguendo un percorso formativo che parte dalle basi e si sviluppa fino al livello agonistico: il sistema Figc ha valorizzato eproprio questa continuità e coerenza nel lavoro con i giovani, considerando le caratteristiche di ogni categoria e fascia d’età, dai Piccoli Amici agli Allievi". 🔗 Lanazione.it

