Il Sacro e il Profano ovvero il potere ecclesiastico e quello temporale

Non sembri strano che, in un momento particolarmente difficile per il mondo intero come l'attuale, si distolga l'attenzione dai fatti terreni per un bel pò di tempo, guardando. in alto. Il riferimento va al Conclave per l'elezione del successore di Francesco, giunto ormai alla vigilia, in quanto l'inizio è stato stabilito per mercoledì 7 di questo mese. Le considerazioni che esso stimola a fare non sono certo di poco conto, ma meritevoli della stessa considerazione rivolta alle tematiche legate al governo di questo mondo. Ieri, come da prassi introdotta e consolidata ormai da secoli, sul tetto della stanza dalla cui finestra si affaccia il Papa per benedire la folla, è stato montato, come previsto dal cerimoniale dell'occasione, l'insostituibile comignolo su cui si é concentrato lo sguardo di chi ha seguito, in presenza o via etere, anche una sola di quelle assise già riunite in circostanze analoghe.