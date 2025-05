Il ritorno di Paolo Bonolis in prima serata con Maria De Filippi

Paolo Bonolis e Maria De Filippi: una nuova avventura televisiva insieme su Donne Magazine.

Paolo Bonolis annuncia il ritorno de 'Il senso della vita': quando andrà in onda - Paolo Bonolis riporta in tv Il senso della vita a 14 anni dalla sua ultima edizione. Ad annunciare la novità che renderà lieti i fan di un programma rimasto nel cuore del pubblico di Canale 5 è stato proprio il conduttore, nel corso di un'intervista rilasciata insieme al figlio Davide nel podcast... 🔗today.it

Il ritorno di Maria De Filippi e Paolo Bonolis insieme in televisione - Un momento di grande emozione e divertimento per i fan della televisione italiana. Leggi tutto Maria De Filippi e Paolo Bonolis: un incontro imperdibile in tv su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Sonia Bruganelli, cosa ha chiesto a Paolo Bonolis prima della separazione: la rivelazione - (Adnkronos) – Sonia Bruganelli, sempre schietta e diretta, è tornata a parlare della separazione da Paolo Bonolis. L'imprenditrice – ospite ieri, lunedì 7 aprile, a 'Obbligo o Verità', il nuovo show di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi – ha rivelato cosa avrebbe chiesto all'ex marito prima di ufficializzare la separazione. Momento verità. Alessia Marcuzzi cita […] L'articolo Sonia Bruganelli, cosa ha chiesto a Paolo Bonolis prima della separazione: la rivelazione proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Paolo Bonolis torna con l'ultima edizione di Avanti un altro, ma continuano le voci di un passaggio in Rai; Avanti un Altro! By Night: Maria De Filippi ospite nel ritorno del game show con Paolo Bonolis. Il Turco si sp; Sonia Bruganelli e i retroscena sul rapporto con Paolo Bonolis e Angelo Madonia; Ascolti tv ieri 19 febbraio: Rocco Schiavone torna e imbarazza Rai 1, Sciarelli vola e Liorni domina su Paolo Bonolis. 🔗Ne parlano su altre fonti

Paolo Bonolis conferma il suo nuovo progetto lavorativo: “Presto con Maria” - nuova collaborazione Paolo Bonolis è una delle star indiscusse della televisione italiana e con il suo Avanti un altro rallegra i pomeriggi dei telespettatori di Canale 5. Ma il conduttore televisivo ... 🔗dilei.it

Spettacolo Paolo Bonolis torna in TV: nuovi progetti, giurie stellari e grandi ritorni - Da «Avanti un altro!» a «Tu sì que vales» e «Il senso della vita»: il 2025/2026 sarà l'anno del grande rilancio per il conduttore più amato della TV italiana. 🔗bluewin.ch

Affari Tuoi, Bonolis s’inchina a De Martino: la proposta (rifiutata) e il retroscena confermato - Paolo Bonolis aveva proposta a De Martino la conduzione Avanti un altro. Le parole senza filtri del conduttore romano ... 🔗libero.it