Il ritorno del campione | Jannik Sinner a Roma per gli Internazionali lunedì il via

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo lo stop di tre mesi per il caso clostebol: il n.1 del tennis mondiale riparte da Roma, e proprio la capitale aspetta il campione, grande protagonista agli Internazionali al via dalla prossima settimana. Dopo gli ultimi allenamenti a Montecarlo, l’azzurro, primo italiano a giocare il Masters Romano da numero 1 del mondo, lunedì conoscerà il suo percorso nel torneo e riceverà il primo abbraccio dei tifosi al Foro Italico. Domani scade lo stop forzato e lunedì ricomparirà il suo nome nel tabellone di un torneo. Questa edizione degli Internazionali vedrà al via due top 10 azzurri: insieme a Sinner atteso anche Lorenzo Musetti che, arrivato in semifinale a Madrid, da lunedì sarà ottavo o nono del ranking. Sei anni fa i due allora giovanissimi tennisti si giocavano un posto in tabellone al Foro Italico attraverso le pre-qualificazioni. 🔗 L’attesa sta per finire.è pronto a tornare in campo dopo lo stop di tre mesi per il caso clostebol: il n.1 del tennis mondiale riparte da, e proprio la capitale aspetta il, grande protagonista aglial via dalla prossima settimana. Dopo gli ultimi allenamenti a Montecarlo, l’azzurro, primo italiano a giocare il Mastersno da numero 1 del mondo,conoscerà il suo percorso nel torneo e riceverà il primo abbraccio dei tifosi al Foro Italico. Domani scade lo stop forzato ericomparirà il suo nome nel tabellone di un torneo. Questa edizione deglivedrà al via due top 10 azzurri: insieme aatteso anche Lorenzo Musetti che, arrivato in semifinale a Madrid, dasarà ottavo o nono del ranking. Sei anni fa i due allora giovanissimi tennisti si giocavano un posto in tabellone al Foro Italico attraverso le pre-qualificazioni. 🔗 Ildenaro.it

Jannik Sinner ‘vede’ il ritorno in campo: “Sto bene, ci vediamo a Roma” - Jannik Sinner vede il rientro sempre più vicino. Il numero uno del tennis mondiale tornerà in campo a inizio maggio, agli Internazionali di Roma, dopo aver scontato tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. “Sto molto bene, sono riposato e sono contento” ha spiegato in un’intervista a Sky Sport, che uscirà in versione integrale sabato 5 aprile. Sinner: “Ci vediamo a Roma” Nell’intervista, Jannik ha raccontato come ha vissuto questo periodo lontano dai campi: “Ho fatto tante cose diverse. 🔗ilfaroonline.it

Jannik Sinner tornerà in campo agli Internazionali di Roma. Dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, arrivata in seguito all'accordo con la Wada, il tennista azzurro aveva ufficializzato già il suo ritorno nel torneo di casa in un'intervista a SkySport

Jannik Sinner racconta l’attesa del ritorno in campo nell’intervista Esclusiva a Sky Sport - Tic tac tic tac tic tac… Completo blu, camicia bianca, mocassino in pelle lucida. Si presenta così Jannik Sinner all’evento Lavazza al palazzo del Senato a Milano. Ha trascorso la prima parte della giornata a girare il nuovo spot per quello che non è solo uno degli sponsor che da sempre l’ha supportato (da quando era ancora ben lontano dall’essere numero 1), ma che negli anni è diventato 'famiglia' come racconta Jannik. 🔗digital-news.it

