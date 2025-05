Il rinnovo di Mckennie con tutte le cifre e dettagli

Una certezza nelle difficoltà In questi anni travagliati la Juventus ha avuto poche cetezze. Una di queste è stato l'americano di Weston. C'è sempre stato bisogno dell'americano in qualche modo: la grande versatilità del giocatore statunitense gli ha permesso di essere sempre schierato. Come trequartista, come mezzala, come esterno

