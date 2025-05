Il rider che nascondeva la droga nella borsa del cibo

Lo hanno notato mentre passeggiava avanti e indietro nei pressi di una fermata del tram, osservando con attenzione le altre persone in attesa. Lo hanno quindi controllato scoprendo che aveva droga con sé. Shaboo, in particolare. Ed è finito agli arresti. È successo venerdì mattina poco dopo le.

