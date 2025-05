Il riarmo della Germania con l’AfD al 20%? Le ultime due volte sappiamo com’è andata a finire

🔗 di Angelo Palazzo

Sulla questione riarmo (pardon: "prontezza") occorre un po' di chiarezza, cominciamo dai numeri. Si parla di 800 miliardi di euro, ma questa è una cifra del tutto teorica e sovrastimata che peraltro mette insieme due strumenti diversi:

1) Il prestito Ue. Il primo strumento finanziario utilizzato per il riarmo è un prestito da 150 miliardi di euro – spalmato su 4 anni – erogato tramite il programma SAFE e finalizzato agli investimenti nel settore della difesa degli Stati membri. Tuttavia, questo prestito avrà un tasso di interesse conveniente solo per alcuni Paesi: quelli già fortemente indebitati (in primis, l'Italia); mentre altri Paesi, tra cui la Germania, ricorrendo al mercato godrebbero di tassi di interesse più convenienti, quindi non ne usufruiranno;

2) Possibilità di emettere debito pubblico.

