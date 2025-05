Il regalo del re di Francia in mostra a Pizzighettone | Paliotto pianeta e mantello superstar in riva all’Adda

© Ilgiorno.it - Il regalo del re di Francia in mostra a Pizzighettone: Paliotto, pianeta e mantello superstar in riva all'Adda Pizzighettone (Cremona), 3 maggio 2025 – Francesco I e i suoi doni protagonisti di questo lungo ponte iniziato con il primo maggio. La città murata ha visto l'arrivo di molti turisti negli ultimi giorni (almeno 60 il primo maggio), sulle tracce di Francesco I di Valois, il re di Francia che all'indomani della sconfitta nella battaglia di Pavia, il 24 febbraio di 500 anni fa, venne imprigionato a Pizzighettone fino al 18 maggio dello stesso anno. Fino alll'11 maggio nella chiesa di San Bassiano sono esposti i doni del Re, lasciati al parroco di Pizzighettone, monsignor Giangiacomo Cipelli. Mercoledì scorso il Paliotto, la pianeta e il mantello del re, solitamente custoditi nel Museo diocesano, sono arrivati in San Bassiano, accolti dal Parroco dell'Unita Pastorale don Angelo Storari e dalla curatrice della mostra "I Doni di Francesco I" Rita Bernocchi di Guide Chiese e Monumenti.

Tornano i regali del re di Francia. Mostra ed eventi - I doni del Re di Francia tornano in riva all’Adda. La chiesa di San Bassiano da domani all’11 maggio ospiterà i preziosi doni che Francesco I di Valois, regalò alla Chiesa parrocchiale di San Bassano 500 anni fa, a memoria e perenne ricordo del tempo trascorso nella città murata. È uno dei momenti più significativi delle celebrazioni organizzate dal Comitato, che vede insieme Amministrazione comunale, Museo civico, Archivio storico comunale, Pro loco, Unità pastorale, Gruppo volontari mura e Pizzighettone Fiere dell’Adda. 🔗ilgiorno.it

