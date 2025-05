Il quad va fuori strada e si ribalta | ragazza di 14 anni gravissima

È ricoverata in gravissime condizioni al Niguarda di Milano una ragazza di 14 anni che si è ribaltata mentre era a bordo di un quad guidato dal padre, un uomo di 43 anni. L'incidente è avvenuto a Montalto Pavese (Pavia) alle 7 di pomeriggio di venerdì 2 maggio.

Auto si ribalta nel Barese e va fuori strada, morto un 47enne: è Daniele D’Andrea - Incidente stradale sulla strada provinciale che collega Santeramo in Colle, che si trova in provincia di Bari, a Matera: un uomo si è ribaltato con la sua automobile ed è finito fuori strada. Il conducente è morto sul colpo: si chiamava Daniele D'Andrea.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Casola Valsenio, va fuori strada e si ribalta con la Jeep - Casola Valsenio (Ravenna), 9 marzo 2025 – I vigili del fuoco, con diversi mezzi, insieme agli operatori del 118 e ai carabinieri, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi in località Prugno a Casola Valsenio. In un primo momento sembrava che un’auto fosse precipitata in un dirupo, fortunatamente invece si trattava di un incidente stradale con una Jeep guidata da una donna anziana che è rimasta ferita ma non grave, in corrispondenza della chiesa di Prugno. 🔗ilrestodelcarlino.it

Auto va fuori strada e s’incendia: donna ustionata - Mondavio (Pesaro), 3 aprile 2025 – È in gravi condizioni la 54enne di Mondavio che ieri è stata estratta dalla sua auto in fiamme. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 a Trecastelli, in via del Bosco, a poca distanza da una ditta che produce bitumi. La donna era sola in auto ne ha perso il controllo ed è uscita di strada. L’Opel Corsa su cui viaggiava si è ribaltata e subito poco dopo uno scoppio e le fiamme. 🔗ilrestodelcarlino.it

