Il professor Vecchioni in tour al Rossetti

TRIESTE - Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere, scrittore, poeta e insegnante italiano, uno dei padri storici della canzone d'autore in Italia, artista amato dal pubblico di ogni età, capace di vendere oltre otto milioni di dischi in carriera, unico artista ad aver vinto il Premio Tenco.

Roberto Vecchioni arriva a Bergamo per il suo tour “Tra il silenzio e il tuono” - Bergamo. Roberto Vecchioni arriva a Bergamo. Il cantautore, paroliere, scrittore e poeta terrà un concerto alla ChorusLife Arena giovedì 10 aprile alle 21, nell’ambito del suo tour “Tra il silenzio e il tuono”. L’artista, molto amato dal pubblico di diverse generazioni, proporrà un grande spettacolo di canti e monologhi. Dopo il successo della partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna ragazzo sogna”, dal 6 marzo sulle piattaforme digitali nella nuova versione per Artist First e DM Produzioni, Roberto Vecchioni ... 🔗bergamonews.it

«Tra il silenzio e il tuono tour», Vecchioni torna a Bergamo alla ChorusLife Arena - IL CONCERTO. Un grande spettacolo di canti e monologhi, il 10 aprile alle 21 alla ChorusLife Arena di Bergamo. 🔗ecodibergamo.it

Roberto Vecchioni in concerto con "Tra il silenzio e il tuono Tour" - Roberto Vecchioni torna in concerto a Bologna con Tra il silenzio e il tuono Tour, che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Appuntamento al Teatro EuropAuditorium martedì 6 maggio 2025, alle ore 21. (biglietti sold-out). Dopo il... 🔗bolognatoday.it

Concerto di Vecchioni a Napoli dedicato a prevenzione oncologica - (ANSA) - NAPOLI, 08 APR - Sarà dedicata a 'Melanoma, la prevenzione oncologica' lo spettacolo di Roberto Vecchioni ... il tuono tour' sarà devoluto alla Fondazione Melanoma del professor ... 🔗msn.com

Il concerto di Vecchioni a Napoli dedicato alla prevenzione oncologica - Sarà dedicato a 'Melanoma, la prevenzione oncologica' lo spettacolo di Roberto Vecchioni ... il silenzio e il tuono tour' sarà devoluto alla Fondazione Melanoma del professor Paolo Ascierto. 🔗ansa.it

Vecchioni: «Cento romanzi all’anno non me li toglie nessuno» - Il professore della musica italiana di nuovo in concerto a Brescia ... Milanese con ascendenze napoletane, Roberto Vecchioni ha acquisito il titolo attraverso decenni di insegnamento nei licei, anche ... 🔗giornaledibrescia.it