Il prof Montanari ora insulta gli elettori | Meloni parla ai sudditi

© Ilgiornale.it - Il prof Montanari ora insulta gli elettori: “Meloni parla ai sudditi” parla ai sudditi" 🔗 Il rettore dell’Università per stranieri di Siena attacca ancora la premier: "La sua comunicazione punta tutto all'ignoranza,ai" 🔗 Ilgiornale.it

Otto e Mezzo, Tomaso Montanari contro Meloni e i suoi elettori: "Sudditi, ignoranza" - Tomaso Montanari interpellato da Lilli Gruber. A Otto e Mezzo, nella puntata in onda venerdì 2 maggio su La7, si torna a parlare dell'intervista rilasciata da Giorgia Meloni all'Adnkronos. Qui - spiega la conduttrice - la premier ha detto chiaro e tondo: "Con Trump leali ma non subalterni". Quanto basta a scatenare il rettore dell'Università per stranieri di Siena: "Non siamo subalterni? Se lo si deve precisare è perché sa bene che Trump è imprevedibile. 🔗liberoquotidiano.it

"Ma lei è ossessionato dal fascismo?". Terranova smonta così il prof Montanari: scontro su Meloni - Botta e risposta tra Annalisa Terranova e Tomaso Montanari sull'operato del governo Meloni. La giornalista incalza: "Lei parla solo di fascismo". Il prof: "È quella roba lì" 🔗ilgiornale.it

