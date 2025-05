Il principe Harry? Questa volta la famiglia non lo perdonerà mai più Ha fatto due errori gravissimi | cosa c’è dietro il botta e risposta con Buckingham Palace

© Ilfattoquotidiano.it - “Il principe Harry? Questa volta la famiglia non lo perdonerà mai più. Ha fatto due errori gravissimi”: cosa c’è dietro il botta e risposta con Buckingham Palace Buckingham Palace, dopo la sentenza in appello, che ha spento le speranze del principe Harry di vedersi assicurata una scorta pagata dal ministero dell’Interno (e quindi dai contribuenti) quando in visita nel Regno Unito.La decisione dell’Alta Corte di Londra ha confermato i verdetti precedenti che avevano stabilito che il principe avrebbe anche dovuto pagare le spese legali, oltre a ottenere la forte condanna (morale) da parte della sua famiglia. Non contento, a poche ore dalla lettura del verdetto, Harry ha concesso una inedita e straordinaria intervista alla Bbc nella quale, da una parte, ha teso una mano verso la royal family chiedendo una “riconciliazione”, ma dall’altra ha espresso misurate parole sul padre che gli costeranno care. 🔗 “Rispettiamo la sentenza della Corte” e’ stato il lapidario commento uscito da, dopo la sentenza in appello, che ha spento le speranze deldi vedersi assicurata una scorta pagata dal ministero dell’Interno (e quindi dai contribuenti) quando in visita nel Regno Unito.La decisione dell’Alta Corte di Londra ha confermato i verdetti precedenti che avevano stabilito che ilavrebbe anche dovuto pagare le spese legali, oltre a ottenere la forte condanna (morale) da parte della sua. Non contento, a poche ore dalla lettura del verdetto,ha concesso una inedita e straordinaria intervista alla Bbc nella quale, da una parte, ha teso una mano verso la royal family chiedendo una “riconciliazione”, ma dall’altra ha espresso misurate parole sul padre che gli costeranno care. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'intervista esclusiva del principe Harry: «Voglio riconciliarmi con la mia famiglia, ma il re non mi parla più e non so quanto tempo gli resterà da vivere» - Dopo aver perso il ricorso in tribunale per ottenere la sicurezza nel Regno Unito, il principe Harry ha rilasciato un'intervista esclusiva alla BBC in cui ha detto di essere stato tagliato fuori da re Carlo, che «non vuole parlarmi» e di non sapere quanto tempo rimarrà a suo padre da vivere 🔗vanityfair.it

Il Principe Harry alla Bbc: «Voglio riconciliarmi con la famiglia reale». La risposta secca da Buckingham Palace: difende il no alla scorta - Insolita quanto secca replica di Buckingham Palace all’intervista del principe Harry, dopo il verdetto della Corte d’appello britannica che ha confermato la revoca decisa nel 2020, dopo lo strappo del secondogenito dalla famiglia reale, al diritto automatico alla scorta. «Tutte queste questioni sono state esaminate ripetutamente e meticolosamente da varie corti, con le stesse conclusioni in ogni occasione», scrivono in una nota. 🔗open.online

Regno Unito, il principe Harry “Vorrei una riconciliazione con la mia famiglia” - ROMA (ITALPRESS) – Harry, duca di Sussex e figlio del re Carlo III d’Inghilterra, ha dichiarato alla BBC che “vorrebbe una riconciliazione” con la Famiglia Reale. Il principe ha parlato con l’emittente britannica in California dopo aver perso un ricorso sui livelli di sicurezza a cui lui e la sua famiglia hanno diritto mentre si trovano nel Regno Unito. “Non riesco a immaginare un mondo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito a questo punto”, ha dichiarato dopo la sconfitta nella causa legale, per la quale si è definito “deluso“. 🔗unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Il principe Harry? Questa volta la famiglia non lo perdonerà mai più; L'intervista esclusiva del principe Harry: «Voglio riconciliarmi con la mia famiglia, ma il re non mi parla più e non so quanto tempo gli resterà da vivere; Harry dopo la sconfitta in tribunale: «Voglio riconciliarmi con la Royal Family»; “Il Regno Unito è casa mia”: ma Harry non avrà la scorta. La decisione della Corte è definitiva. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il principe Harry vuole riconciliarsi con la famiglia reale: "Non so quanto tempo abbia mio padre" - Harry ha affermato che la battaglia legale con suo padre, il re Carlo III, ha portato a un'interruzione delle comunicazioni. Il principe ha chiesto un parere sul caso anche al premier Starmer View on ... 🔗msn.com

Niente scorta per il Principe Harry. Lui: "Vorrei riconciliarmi con la famiglia" - La Corte d'Appello di Londra rigetta il ricorso su una decisione presa a suo tempo dal ministero dell’Interno, che aveva scelto di revocare al duca di Sussex e alla sua famiglia il diritto automatico ... 🔗tg24.sky.it

Harry, niente scorta per il principe: «Ora voglio riconciliarmi con la mia famiglia». Il processo e la fuga negli Usa - Niente scorta per il principe ribelle Harry. Lo ha confermato la Corte d'Appello di Londra, rigettando il ricorso contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell'Interno ... 🔗msn.com