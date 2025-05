Il principe Harry | Mio padre non mi parla più e non so quanto gli resta da vivere

Il principe Harry conferma di essere in pessimi rapporti con il padre. Il duca di Sussex lo dice in un'intervista.

Royal Family, l’appello del principe Harry: «Voglio riconciliarmi con mio padre» - La Corte d’Appello di Londra ha rigettato il ricorso contro la decisione del ministero dell’Interno britannico di revocare al principe Harry, alla moglie Meghan e ai figli il diritto automatico della scorta durante le visite nel Regno Unito. Una notizia che ha fatto il giro del mondo nel pomeriggio del 2 maggio e che lo stesso secondogenito di re Carlo III ha poi commentato. E a sorpresa, in un’intervista alla Bbc, ha teso la mano alla propria famiglia parlando della sua voglia di riconciliazione. 🔗lettera43.it

Il principe Harry vuole riappacificarsi con la famiglia: “Mio padre non mi parla” - Niente scorta e un conto salatissimo da pagare. Il principe Harry ha subito una pesante sconfitta legale nella sua battaglia per riottenere la scorta armata finanziata dai contribuenti quando si trova nel Regno Unito. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il duca di Sussex dovrà ora sostenere spese processuali pari a 1,5 milioni di sterline, comprendenti i costi sia suoi che del Ministero degli Interni. 🔗thesocialpost.it

Il principe Harry alla Bbc: “Mio padre non mi parla più, non so quanto gli resti da vivere. Vorrei riconciliarmi” - Si è detto “deluso” e “devastato” dalla sentenza. Il principe Harry ha commentato così, in un’intervista alla Bbc, la sua nuova sconfitta con la Corte d’Appello di Londra che ha stabilito che lui e la sua famiglia non hanno alcun diritto a pretendere una scorta pagata dal Ministero dell’Interno inglese durante le loro visite (sempre più rare) nel Regno Unito. Un “vecchio trucco dell’establishment” del Regno Unito, lo ha definito Harry incolpato la Casa reale di aver influenzato la decisione di ridurre la sua sicurezza. 🔗ilfattoquotidiano.it

