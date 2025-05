Il prezzo del gas oggi 3 maggio 2025

Il prezzo del gas al metro cubo stabilito oggi 3 maggio 2025 da ARERA è pari a 0,603157 €/Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dai vari fornitori.

Come si compone il prezzo del gas

Il prezzo del gas in Italia è determinato da diversi fattori, tra cui il costo delle materie prime, le spese di trasporto e distribuzione, le tasse e le imposte. ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce il prezzo per il Servizio di Tutela, mentre nel mercato libero i fornitori possono applicare tariffe diverse in base alla concorrenza e alle proprie politiche commerciali.

Il prezzo del gas nel Servizio di Tutela e Vulnerabilità

Il Servizio di Tutela è un regime di fornitura di gas naturale per i clienti domestici e le piccole imprese che non hanno ancora scelto un fornitore nel mercato libero.

