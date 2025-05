Il presidente serbo Vucic accusa un malore negli USA e torna a Belgrado

© Quotidiano.net - Il presidente serbo Vucic accusa un malore negli USA e torna a Belgrado presidente serbo Aleksandar Vucic, da due giorni in visita negli Stati Uniti dove contava di incontrare il presidente Donald Trump, ha accusato un malore e dopo un consulto con i medici ha deciso di far ritorno a Belgrado. Nel darne notizia, i media riferiscono che Vucic, che si trovava in Florida, si è sentito male dopo aver incontrato alcuni esponenti del Congresso Usa e diversi imprenditori serbi attivi negli Stati Uniti. Con lui c'erano il ministro delle finanze Sinisa Mali e la sua addetta stampa Suzana Vasiljevic. Non sono stati forniti particolari sulla natura del malore accusato da Vucic, che è in volo verso la Serbia. 🔗 IlAleksandar, da due giorni in visitaStati Uniti dove contava di incontrare ilDonald Trump, hato une dopo un consulto con i medici ha deciso di far ritorno a. Nel darne notizia, i media riferiscono che, che si trovava in Florida, si è sentito male dopo aver incontrato alcuni esponenti del Congresso Usa e diversi imprenditori serbi attiviStati Uniti. Con lui c'erano il ministro delle finanze Sinisa Mali e la sua addetta stampa Suzana Vasiljevic. Non sono stati forniti particolari sulla natura delto da, che è in volo verso la Serbia. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

La marea umana a Belgrado per chiedere le dimissioni di Vucic: «Sei finito». Ma il presidente serbo resiste – I video - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Belgrado per manifestare contro il presidente serbo Aleksander Vucic, da mesi nel mirino delle proteste contro la corruzione diffusa ai vertici del potere. Sui social rimbalzano le foto e i video della fiumana di gente che riempie le strade di Belgrado. Difficile accertare i numeri esatti, ma molti osservatori assicurano che si tratta della manifestazione più partecipata della storia della Serbia. 🔗open.online

Brasile, sfilano i sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro oggi sotto accusa - L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha radunato migliaia di manifestanti a Rio de Janeiro per mostrare la sua forza politica e preparare un ritorno in grande stile. I risultati però sono stati al di sotto delle aspettative: per il momento Bolsonaro resta escluso dai giochi e con pesanti pendenze giudiziarie. La manifestazione Il 16 marzo si sono riunite alcune decine di migliaia di sostenitori del sessantanovenne Bolsonaro, presidente dal 2019 al 2022. 🔗strumentipolitici.it

Il Brasile accusa il presidente della CONMEBOL di razzismo: “Come Tarzan senza la scimmia Cita” - Il Brasile accusa il presidente della CONMEBOL di razzismo e anche Bruno Guimarães, centrocampista della Seleçao, ha criticato le dichiarazioni controverse di Alejandro Domínguez, che ha chiesto scusa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

